Tweet on Twitter

Share on Facebook

***Un grupo de 21 procuradores estatales demócratas pidió a la administración federal dejar de enjaular a menores migrantes, por respeto a sus derechos.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (20/06/2018).- Una coalición de 21 secretarios estatales de justicia demócratas pidió a Donald Trump poner fin a la política de tolerancia cero que ha provocado la separación de padres e hijos en la frontera de México con Estados Unidos.

En una carta enviada al secretario de Justicia, Jeff Sessions, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, plantean inquietudes sobre las violaciones de los derechos de los niños y los principios constitucionales del debido proceso.

“El Departamento de Justicia desatiende sus obligaciones legales y morales en aras de una agenda política, a expensas de los niños y de los esfuerzos de las policías estatales para combatir delitos como el tráfico de seres humanos, de drogas y la violencia de pandillas que operan encima de las fronteras internacionales”, señalan.

En tanto, la Unicef alertó que la política de tolerancia cero puede afectar el desarrollo de los niños a largo plazo.

Por separado, Trump sugirió que México también es responsable por la separación de niños de familias migrantes, pues no hace algo para pararlos antes de que crucen.

-Con información de agencias

***Exigen frenar política cruel.

Una coalición de secretarios estatales de justicia demócratas pidió ayer que el gobierno de Donald Trump ponga fin a la política de “tolerancia cero” que ha provocado la separación de padres e hijos en la frontera de México con Estados Unidos.

Liderados por el procurador de Nuevo México, Héctor Balderas, 21 funcionarios estatales desde California hasta Massachusetts enviaron una carta al secretario de Justicia Jeff Sessions y a la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen. La carta plantea inquietudes sobre las violaciones de los derechos de los niños y los principios constitucionales del debido proceso y la protección igualitaria.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desatiende sus obligaciones legales y morales en aras de una agenda política a expensas de los niños y de los esfuerzos de las policías estatales para combatir delitos como el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas y la violencia de pandillas que operan por encima de las fronteras internacionales”, dijo Balderas en un comunicado.

Los secretarios se suman a un coro de líderes religiosos y legisladores de ambos partidos que califican las separaciones de inhumanas.

Casi dos mil menores han sido separados de sus familias desde que Sessions anunció la medida en abril. Si una persona no arriba a un puesto de ingreso para solicitar asilo, se considera que el cruce es ilegal y la persona es procesada penalmente, aunque no tenga antecedentes criminales.

Una vez que los adultos son detenidos y procesados, se llevan a los menores que están con ellos. Los secretarios de justicia sostienen en su carta que las leyes estatales, federales e internacionales protegen los intereses de los niños, y que cualquier proceso debe atender prioritariamente a esos intereses.

***“Demócratas, “El Problema”.

Por su parte, Trump redobló su defensa y acusó a los demócratas de pretender que la inmigración ilegal “infeste” al país. “Los demócratas son el problema. Quieren que los inmigrantes ilegales, sin importar lo malos que sean, entren e infesten nuestro país, como la (pandilla) MS-13. No pueden ganar con sus terribles políticas, así que: ¡Los ven como

potenciales votantes!”, dijo.

Podemos liberar a todas las familias inmigrantes y menores que se presenten en la frontera o podemos arrestar a los adultos por el delito federal de entradas ilegales. Esas son las dos opciones: fronteras totalmente abiertas o enjuiciamiento penal por infracción de la ley”, aseguró.

No obstante, pidió al Congreso una “tercera opción”, que permita encontrar una solución a la separación familiar, pero siempre supeditada a la aprobación de los fondos para la construcción de un muro con México y la prohibición de la reunificación familiar.

En la misma línea, los republicanos en el Senado están a favor de una ley que permita que las mujeres que ingresan ilegalmente a Estados Unidos sean detenidas junto a sus hijos. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que apoyará esa propuesta, al igual que el resto de senadores republicanos.

– AP, DPA y EFE

***“México no hace nada por EU”.

El presidente Donald Trump sugirió ayer que México es responsable en parte por la separación de niños de familias migrantes detenidas en la frontera, por no detener esa marcha a través de su territorio. “Ellos no hacen nada por nosotros. Ellos pueden detenerlos. Ellos tienen leyes muy fuertes. Traten de estar en México por unos días y vean cuánto dura eso”, dijo.

Trump anunció que buscará en breve autorización para cortar la ayuda que reciben algunos países que son punto de origen de esta migración que –dijo– resulta en el arribo “de los no mejores (migrantes)”.

¿Por qué demonios debemos (darles dinero)?”, cuestionó ante miembros de la Federación Nacional de Negocios Intendentes, donde renovó sus ataques contra México por los beneficios que “obtiene del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, que a su parecer, “debe sustituirse por acuerdos bilaterales”. “Ellos están ganando cantidades inimaginables de dinero y eso no incluye las drogas que

circulan por nuestra frontera, porque no tenemos un muro y no tenemos protección”, reiteró.