***Advierten agricultores de la zona sur.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (20/06/2018).- Dados los retrasos en los pagos de más de un año y que ya se envió la documentación a ciudad Victoria para que se mandara a México, pero aún no han respondido.

Los productores agrícolas de Altamira dieron a conocer que esperan que antes de que concluya la administración Federal les paguen de lo contrario aplicarán medidas severas como las a las que han tenido que recurrir en la frontera, sobre todo Matamoros, Reynosa, Río Bravo, así como San Fernando.

Toribio Cruz González, representante del sector en referencia señaló que la situación cada vez es más desesperante y los tiene preocupados.

“De aquí de Tamaulipas hay algunos 1,800 productores, a todos se les adeuda el soya del 2017, esperamos que antes de que se haga el cambio de administración ya quede pagado todo y si no llega el dinero, sabrá Dios que pueda pasar”.

Acerca de las medidas dijo “En un momento dado todo es cuestión de lo que digan los compañeros, yo no puedo aplicar a una situación si no la aprueban ellos”,

¿Pero pudieran recurrir al bloqueo carretero?-. Se le insistió.

“Es muy probable que sí, de hecho hay gente de ciudad Mante que vendrían hasta acá a Altamira a están dispuestos a venir y tomar acciones drásticas”.

¿En el norte de Tamaulipas han recurrido los productores a tomar carreteras, podrían aplicar esa misma medida?

Al respecto señalo Toribio Cruz “si, es muy probable que sí “, señalo reiterativo.

Los adeudos a los productores oscilan entre los 35, mil a los 38, mil pesos a cada uno, porque depende de las hectáreas.

El que tiene 12 hectáreas son 12, mil pesos, en producción y son otros mil pesos y al ser dos mil por hectárea en total serian 24, mil pesos, así que sumados ya rebasan los 24, mil por cada uno, explicaba el líder.

“Nuestra única actividad es la agricultura y necesitamos de contar con recursos para poder sobrevivir, no deben 2017, y 2018 de la preparación y no sembrado y se autorizó pero hasta ahorita no ha llegado”.