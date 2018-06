Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (22/06/2018).- Con cartulinas colocadas en el exterior de oficinas, una maestra inicio este día una huelga de hambre en esta ciudad y puerto de Tampico

Se trata de quien dijo trabaja en el área administrativa del sector 20, de la supervisión escolar 071.

A unos días de que concluya el presente ciclo escolar la mentora, asegura en los carteles de colores fosforescentes que la medida adoptada obedece a que ya no la dejaron ingresar al plantel por presuntos caprichos, según establece de la supervisora Angélica Esquivel Sánchez.

“A la ciudadanía en general, estoy fuera injustamente, la supervisora profa Alma Angélica Sánchez Esquivel no me permite trabajar, me quiere correr”, dice en una de su cartulinas.

Mientras que en otra hace un llamado al profesor Rigoberto Guevara Líder sindical de la sección 30 para ser reinstalada y no se cometa una injusticia.

Misma petición que le hace al gobernador de Tamaulipas, según le expresa en la cartulina colocada en la entrada al plantel.

La maestra comenta que esta acción la hace debido a que le prohibieron ingresar por un capricho de la supervisora Alma Angélica Esquivel Sánchez.

Este es el segundo caso durante este ciclo escolar que en la zona sur de Tamaulipas profesores recurren al anuncio de una huelga de hambre para lograr presionar a las autoridades, el primer caso fue el del profesor Alejandro del Castillo Escobedo, mismo que habia laborado durante más de 30 años en el CBTis 164 de ciudad Madero.