De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (23/06/2018).- Con paso firme, Carlos González Toral candidato a la Presidencia Municipal de Altamira por el Partido Revolucionario Institucional, continúa con su intensa agenda de trabajo visitando a los productores de sal de Aquiles Serdán, mejor conocido como “el barranco”.

“Hoy me he reunido con mis amigos salineros, para manifestarles mi apoyo, en la administración de Carlos Toral vamos a apoyarlos para mejorar su situación, es triste ver que se quedan con la mitad de su producción, se puede competir a nivel nacional, promover el consumo por parte de empresas locales, solo falta incentivarlos y capacitarlos para ello y yo he reiterado mi apoyo para todas las personas emprendedoras”.

“Es triste que Altamira sea una gran potencia en producción de sal y no se apoye a los salineros, más de 60 mil toneladas se producen y el 50% no se comercializa, falta de visión y porque no decirlo de interés por parte del municipio, pero éste es un proyecto que encabezo es de los altamirenses, deben mejorar las condiciones de todos no solo de algunos” finalizó.