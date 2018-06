Tweet on Twitter

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (24/06/2018).- Entre brigadas, recorridos, caminatas y cierres de campaña, Carlos González Toral candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Altamira, se aproxima al triunfo el próximo 1 de julio.

El abanderado del tricolor, González Toral señaló que: “he recorrido todos los rincones de Altamira, por ello el día de hoy hicimos una caravana pasando por diversos ejidos como Ricardo Flores Magón, Francisco Medrano, Benito Juárez, Colonias, entre otros y nos toca otro cierre de campaña en Villa Cuauhtémoc, nos vamos a dar una buena bailada, hay que acelerar el paso, nos quedan pocos días para llegar a la victoria”.

“Creo que el recorrer dos veces el mismo lugar, el mismo sector, habla que durante los próximos tres años Altamira tendrá un Presidente fácil de contactar, cero burocracia, un presidente cercano a todos ellos, porque algo que se les ha olvidado a los servidores públicos es que trabajamos para la ciudadanía” señaló.

En lo que respecta al próximo 1 de julio, Carlos Toral señaló que: “la gente sabe quien soy, me conocen, saben que soy una persona honrada, trabajadora y que puedo andar tranquilamente por la calle con la frente en alto, algo que otros compañeros no lo pueden hacer, la ciudadanía pese a tener lonas de otros partidos y recibir amenazas, ya me dijo que está conmigo y que éste 1 de julio votarán por el PRI, por Carlos Toral, saldremos a votar muy en paz, muy tranquilos y siendo muy respetuosos de éste proceso” finalizó.