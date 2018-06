Tweet on Twitter

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (25/06/2018).- El candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Altamira, Carlos González Toral, cerrará en ocho colonias su campaña política procurando estar más de cerca con la ciudadanía que lo ha apoyado en ésta contienda.

El abanderado del tricolor, González Toral señaló que: “ no hay palabras para agradecer a la gente tanto aprecio, tanto cariño, cuando los ciudadanos hacen una campaña suya no hay poder humano que pueda hacer algo, por ello ya empecé mis cierres en diversas colonias, arrancamos en la Colonia López Mateos, luego estuvimos en la Nuevo Madero, Jardines de Champayán y hoy por la tarde estaremos en el Fraccionamiento Arboledas, no necesitamos de acarreos ni movilizaciones, la gente llega solita, éstos son buenos indicadores, por eso estoy convencido que éste próximo 1 de julio vamos a ganar” enfatizó.

“Altamira merece un mejor gobierno, un gobierno cercano, humano y sin distinción y yo creo que en ésta campaña, los altamirenses tuvieron la oportunidad de saludar a los candidatos, de platicar con ellos, conocer sus propuestas y nosotros de escuchar sus necesidades, la gente de Altamira es inteligente y sabrá escoger que le conviene para los siguientes tres años, Altamira tiene dignidad, estamos muy cerca de la victoria” finalizó.