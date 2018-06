***No hay necesidad de más seguridad.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (25/06/2018).- La candidata a la Diputación Federal por el octavo distrito electoral, Charo Gonzales, dijo confiar en elecciones tranquila el próximo domingo primero de Julio.

Tan tranquila se encuentra tanto ella como su equipo de trabajo de la coalición “Por México al Frente”, que afirma no habrá necesidad de más seguridad.

“Estoy tranquila, la verdad andamos muy bien mi equipo y yo, nunca hemos tenido a nadie atrás de nosotros y me siento segura y tranquila, todo el día ando por todos lados hasta las 10, 11 de la noche en colonias y no he visto absolutamente nada que me haga pensar a mi Charo, que necesito seguridad. No creemos que haga falta más, al final del día yo creo que las autoridades federales han coadyuvado para la organización, siempre están disponibles para cualquier cosa, los elementos del Quinceavo batallón que finalmente han resguardado boletas y tienen participación aunque modesta, son una fuerza a disposición para cualquier evento, igual la Marina Armada y la Fuerza Tamaulipas”.

En la tradicional conferencia de los lunes la candidata panista también se dijo contenta porque por tercera ocasión su par a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya estará visitado la entidad, en esta ocasión en ciudad Mante y Victoria, lo cual les viene a dar mayor confianza y esperanza de que los resultados del día de la jornada serán favorables.

La campaña la realizo siempre a favor del ciudadano, porque esa es la principal queja y demanda, la necesidad de que el representante regrese a su distrito y logre seguir trabajando en las necesidades apremiantes, destaco Charo González.

“Tenemos que rendirle cuentas al ciudadano, porque lo que hemos vivido durante estos tres últimos años de la Diputación Federal, pues hace que eso más se avive con los ciudadanos al no tener respuestas de sus servidores públicos y de sus representantes ante la cámara y eso hace más grande la brecha entre el resentimiento de la clase política con el ciudadano, porque es una clases política alejada de ellos, cuando debemos de estar al servicio del ciudadano”, destaca.