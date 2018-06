Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (26/06/2018).- Al acudir esta mañana a una misa en acción de gracias la cual fue considerada como su cierre de campaña, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el candidato a la alcaldía por la coalición Juntos Haremos Historia, Adrián Oseguera Kernion se dijo confiado en las autoridades electorales.

A escasos días de que se realice la jornada electoral, el entrevistado quien representa al Movimiento de Regeneración Nacional dijo que a pesar de todo ha sido una campaña que ha disfrutado.

“Estamos muy confiados, totalmente, la gente quiere un cambio nos lo ha manifestado las encuestas están muy claras y la ciudadanía nos lo ha manifestado en los recorridos ajenos van a dar la oportunidad de sacar a ciudad Madero adelante y para mi será un honor ser el próximo Presidente Municipal de ciudad Madero y para mi será un honor”.

Sobre los conflictos que se han registrado y la confianza en el órgano electoral expreso.

” Las autoridades saben que los Maderenses exigen seguridad para las elecciones, que sea una fiesta cívica este primero de julio, este domingo y las autoridades deben estar a la altura, la ciudadanía quiere salir tranquila y así lo vamos a procurar, yo le pido a los actores políticos se mantengan al margen de lo que digan los ciudadanos, una elección en paz y tranquila”.

Y añade el candidato a la alcaldía Maderense.

“Siempre he confiado en las instituciones, si con unas no se esta de acuerdo hay otra instituciones pero siempre apegado a derecho. Porque aceptaremos el resultado, porque en democracia se gana o se pierde, pero estamos seguros que vamos a ganar, somos respetuosos, estamos a la altura de las circunstancias porque me reuní con mas de 55 mil ciudadanos”.

“Todo lo he disfrutado porque he conocido gente muy valiosa en estos largos recorridos, gente que tiene una esperanza en un proyecto de nación y municipal y vamos a trabajar muy de cerca con ellos todos los días,hoy decidimos cerrar campaña con una misa hicimos una campaña muy austera, porque así va a ser mi gobierno, muy austero,los pocos recursos que tenemos los vamos a destinar a tener una estructura para que el voto ciudadano sea bien defendido, así tomamos la decisión los candidatos de la zona conturbada”, concluyo Oseguera Kernion.