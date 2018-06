Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (26/06/2018).- Impresionante cierre de campaña llevo a cabo el Partido Revolucionario Institucional con sus candidatos al senado como lo es Yahleel Abdala Carmona, Serapio Cantú Barragán a la alcaldía de Reynosa y Gustavo Rico y Benito Sáenz a las diputaciones federales por el 09 y 02 distritos electorales respectivamente.

Un nutrido grupo de militantes y simpatizantes del PRI, esperaron a los candidatos del PRI en el acceso a la colonia “Benito Juárez”, en el cruce de la Calzada Victoria y boulevard Margarita Maza de Juárez y caminaron hasta la plaza 21 de enero donde los esperaban miles de ciudadanos.

-Gracias Reynosa, aquí me siento como en casa, por eso les digo, permítanos “partírnosla por ustedes, vamos a trabajar para que ya no falte medicina ni doctores en Reynosa ni en todo el estado, no están solos ni nos dejen solos en este último “tirón”, salgan a votar por la fórmula del triunfo, por nosotros los candidatos del PRI-, dijo Yahleel Abdala.

Gustavo Rico tomo la palabra más que motivado por la presencia de miles de militantes del PRI y agradeció todo el apoyo recibido durante estos casi 90 días de campaña que culminan ya este miércoles 27 de junio.

Igual Benito Sáenz agradeció la oportunidad de participar y conocer cada día más gente y seguro de ganar este primero de julio.

-Más que contento, estoy agradecido con todos ustedes por acompañarme este día y los anteriores en campaña, vamos a ganar porque tenemos la mejor estructura y las mejores propuestas, en el PRI somos la mejor opción, vamos a ganar este primero de julio y con Pepe Meade a Reynosa nos ira mucho mejor-, dijo emocionado Serapio Cantú Barragán.

Entre la multitud asistió el presidente del PRI en Reynosa, Perfecto Vallejo, la diputada federal María Esther Camargo, ex senadora Amira Gómez, Guillermo Acebo candidato suplente a senador y Lalo Guerrea suplente del alcalde Serapio Cantú y miles de la estructura territorial como seccionales, jefas de manzana, responsables políticos y las esposas de los candidatos Adriana, Daniela y Angélica.