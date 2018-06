Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamauipas.com

Tampico Tamaulipas (27/06/2018).- Abandonado se encuentra panteón Municipal en Tampico.

Apenas inicia la temporada de lluvias y huracanes y el sitio ya registra abundante maleza.

Así mismo se aprecia el abandono y descuido de tumbas en el mencionado sitio, pero sobre todo en en la parte baja del camposanto del sector de de Colinas de San Gerardo en esta ciudad y puerto de Tampico.

Lamentablemente el panteón Municipal que se ubica en la Avenida Hidros, se ha caracterizado por estar siempre en malas condiciones, ante la poca asistencia de familiares que visiten a sus seres queridos.

La señora Agripina González, quien acudió a visitar una tumba, señalo que no pudo entrar, porque el lugar está completamente enmontado y dijo sentir temor de que alguna alimaña le pique ya sean arañas, alacranes o bien una víbora.

Al respecto señalo, “vine a visitar la tumba de mi hermano, que hoy cumpliría años de vida, pero no puedo entrar hasta donde esta su tumba, no se puede, esta lleno de maleza, no es posible que tengan en ese estado el cementerio”.

Lamento que por este tipo de servicios se realizan cobros y no hay quien los mantenga en buen estado.

Por otro lado subraya la entrevistada que para poder dejarle el arreglo floral a su hermano, primero tendrá que conseguir un machete para abrirse paso hasta donde se encuentra sepultado.

La zona conurbada hasta el momento ha resgistrado escasa lluvia pero aun asi hay monte de más de un metro de altura que cubre esta parte del camposanto y ahí es donde se ve el descuido de los trabajadores del Municipio de Tampico.