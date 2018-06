Tweet on Twitter

Share on Facebook

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (27/06/2018).- Con un impresionante apoyo por parte de los altamirenses, el candidato a la Presidencia Municipal de Altamira por el Partido Revolucionario Institucional, Carlos González Toral, llevó a cabo su cierre de campaña en el Fraccionamiento Santa Elena, los ciudadanos de manera entusiasta refrendaron el apoyo para la contienda del próximo domingo 1 de julio.

Acompañado por el Lic. Sergio Guajardo Maldonado Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, los candidatos al senado Yahleel Abdala y Alejandro Guevara y la candidata a la Diputación por el Distrito VII, Griselda Carrillo Reyes, González Toral agradeció a militantes y simpatizantes el apoyo durante los 45 días de campaña: “recibí un apoyo auténtico, recibí un verdadero respaldo que sin duda se verá reflejado éste próximo 1 de julio, vamos a ganar, aquí nadie viene pagado ni amenazado, el pueblo no se equivoca y el pueblo de Altamira está con Carlo Toral” enfatizó.

“Tengo el mejor equipo, de eso no tengan duda y con mucho orgullo lo digo un equipo hecho de puros altamirenses, tenemos el triunfo asegurado, vamos muy arriba, muy pero muy arriba ya no nos alcanzan, estoy seguro que ninguna movilización nos hará cambiar de opinión, necesitamos un buen gobierno, cercano a la gente, estaré para servir, no para servirme en los próximos tres años ¡ya ganamos Altamira!” finalizó.