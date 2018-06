Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (27/06/2018).- Maki Ortíz Domínguez candidata del PAN a la presidencia municipal recibió todo el apoyo de agentes aduanales de “Sustaita” y “Almanza” donde el agente aduanal, Everardo Sustaita Moreno dio la bienvenida a la abanderada en la sala de junta del lugar donde se dieron cita directivos y empleados de la AA.

Ahí la candidata a la alcaldía, Maki Ortíz les comento que se trabaja a TODA MAKINA, administrando bien los recursos federales, estatales y propios del municipio por ello se ha logrado avanzar en año y medio, palta mucho por hacer, pero ya falta menos.

-Llegamos y no había equipo, ni lo básico, ni escobas había y ahora con el ahorro al “darle las gracias a mil 300 personas que no trabajaban solo cobraban, se pudo comprar camiones de basura, de bomberos, “canastillas”, pinta-rayas y cosas que no se imaginan, por eso les pido su voto para seguir avanzando-, les dijo Maki Ortíz.

Luego de su exposición, la candidata del Acción Nacional abrió una sesión de preguntas y respuestas donde los agentes aduanales le pidieron ante todo una mayor seguridad en la ciudad, alumbrado, mejorar las calles una a una y no tener varias “rayadas”, y los espacios públicos que no lucren las “ligas” con esos lugares municipales.

Maki Ortíz les respondió uno a uno los cuestionamientos, dudas y agradeció las muestras de apoyo que también los hubo así que este domingo primero de julio, agentes aduanales y sus amigos así como acompañados de sus familiares en edad de votar a TODA MAKINA.