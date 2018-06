De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (29/06/2018).– Con la finalidad de garantizar que todo transcurra con tranquilidad y que la ciudadanía salga a emitir su voto, se realizaran operaciones de seguridad coordinadas con el gobierno del domingo 1 de julio, dijo que la alcaldesa en funciones de Tampico, Isabel Salem Bernal.

“Va a tener un puesto de seguridad, que la gente tenga la seguridad de que se va a proteger siempre, que no tenga miedo de salir a votar, eso es lo importante”.

Expresó que confiaba en que la ciudad no se registraba incidentes de inseguridad en las 434 casillas que se instalarán en el municipio.

“Tampico es una ciudad tranquila, y no creo Que tengamos ningún tipo de problema, no es Como los estados del sur que son otras cosas ellos estarán al pendiente de que haya Seguridad para que la gente vaya a votar y sin miedo del tenga “.

En cuanto a la indicación del Ayuntamiento para los empleados municipales, queque ya esta contemplado y no se usen otras unidades oficiales durante la elección federal para evitar acusaciones por irregularidades.