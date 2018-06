Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (29/06/2018).- Saturados se encuentran los bancos donde se pagan las becas del gobierno del estado a los alumnos más destacados de la entidad de los distintos niveles desde primaria hasta universidad.

Desde hace unos días se cuentan por cientos los padres de familia que hacen largas filas en las calles o avenidas alternas de conocido banco buscando se les liquide el apoyo o estimulo educativo.

Sin embargo la lluvia que se registrara en ciudades como Altamira, pese a que solo fue momentánea el escurrimiento en calles y avenidas fue impresionante, pero ese no fue el pretexto para que la gente se retirara del lugar.

Con paraguas, incluso quitándose algunas prendas de vestir para cubrirse la lluvia, ahí se esperaron hasta que dejo de llover y la atención continuara.

“Yo si me moje bastante, pero a poco no, que no hace uno por sus hijos, más si se trata de un apoyito que ellos reciben y ya se lo ganaron”, dijo a este medio una madre de familia.

A punto de concluir el presente ciclo escolar las becas se pagan para dar paso a que durante el nuevo ciclo los niños y jóvenes ya cursando otro nivel educativo puedan aprovechar la oportunidad de accesar a estos estímulos que ofrece la Federación, el Estado o el Municipio, según sea el caso.