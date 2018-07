***A estas alturas del día ¡¡ tenemos presidente ¡¡

***Administraron los negativos de los candidatos;

***No me explico el estancamiento económico de Tam;

***No hubo dinero pero comprobaron 500 MDP;

***A los 21 años, cambio para mejorar.

Por: Humberto Gutierrez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (02/07/2018).- No es por presumir, tengo 66 años, desde los once trabaje con mi papá, me ganaba 50 centavos, en la tienda que tuvo en el mercado Zaragoza de Reynosa.

En ese tiempo el costo vida era de 20 centavos, con ese dinero me mandaban a la escuela.

En poco tiempo, todavía a los once años me compré una bicicleta búfalo rin 28 y me dedique a distribuir los productos que mi padre envasaba y en una caja de manzanas hasta el tope, abría mercado en la zona que me tenía marcada mi señor padre.

Me enseño el fruto de la vida que da el trabajar con actitud positiva. Hoy le agradezco a un mes de cumplir 32 años de su fallecimiento.

La vida me enseño a agradecer. El valor de la gratitud que me enseñaron mis padres lo tengo arraigado en mis descendientes que se lograron producto de la tenacidad de su madre, y mis cuatro nietos que han nacido en la era tecnológica.

Soy feliz cuando estoy con ellos.

Ahora a los 66 acaricio la vida en tres vertientes, mi familia, mi trabajo y mis amistades.

Me gusta escribir gracias a la generosidad de periódicos impresos y digitales, 46 en total que han logrado que esta columna que se encuentra usted leyendo se haya convertido en lectura para más de 30 mil lectores a los que respeto.

En función de ese respeto ha sido mi compromiso comentar las cosas buenas que pasan en nuestro entorno, en nuestra región y en nuestro estado sin olvidar el estado central en la toma de decisiones en políticas públicas que se toman en el gobierno federal.

Prefiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Por eso estoy sano.

Cumplo 21 años de escribir cartelera, el 17 de julio.

Ahora con los nuevos tiempos que seguramente soplaran en todo el territorio, llega el tiempo de especializarse y escribir sobre un tema que me ocupa y me preocupa, el desarrollo económico y la agenda fronteriza de Tamaulipas.

Sobre el tema hay mucho que comentar y que discutir frente al parteaguas de nuestra vida.

Ahora tenemos el cambio climático, la reforma energética que propicia energía limpia, el turismo que cada año nos visitan más, el dinamismo que ofrecen las fortalezas de las seis regiones en Tamaulipas, el transito carretero que permiten que más de 20 mil trailers circulen por las carreteras de Tamaulipas con destino al mercado internacional de productos mexicanos, la agricultura, la ganadería, la industria, el trabajo de los emprendedores están presentes.

Todos los caminos de México conducen a Tamaulipas.

No me explico el estancamiento económico de Tamaulipas en los últimos tres años. Después de ocupar el séptimo lugar en producción de bienes y servicios llegó al antepenúltimo en 2017 con dos años en números negativos.

¿Por qué, donde se encuentra el motivo?

Tiene que ver por fuerza el clima de violencia que produce inseguridad entre los ciudadanos, la inversión y la generación de empleos.

A quien le echamos bolita en la culpa??. A la sociedad no, porque es indefensa, no hay más que al gobierno en las tres instancias.

Esta columna se escribió el sábado al conocer la noticia de que será hasta las once de la noche cuando se den a conocer oficialmente las tendencias de los resultados electorales.

Yo debo entregar mis colaboraciones antes de las 6 pm.

Así es que en momentos de reflexión sobre la decisión a quien darle mi voto, pongo en la balanza de mi vida los pros y los contras de los candidatos no de los partidos, sus fortalezas y debilidades.

Volteo a ver el ánimo ciudadano en los últimos años, seis años me parecen una buena prueba. En lugar de ánimo encuentro con desanimo, veo rostros de preocupación por el sentir de la población de la equivocación al escoger, hasta los amigos que apoyaron con lana, empresarios legítimos, me dicen que se equivocaron y proponen el voto diferenciado.

Y por eso les comento, no escribo lo que no me consta.

En los días de reflexión por quien votar, decidí. Tomé en cuenta la información recibida, 60 millones de spots en un año, las redes sociales informaron la mayoría noticias falsas que en lo particular tuve manera de cruzar información.

Al final después compruebo y concluyo que los 500 millones de pesos comprobados ante el INE de gastos de comunicación NO cumplió su objetivo de comunicar propuestas, ni para quieren un cargo público de representación popular.

La suciedad de informar tampoco cumplió su objetivo.

Me pasaron un listado para votar por los candidatos a Presidente de la República, para Senadores, para Diputados y para presidente municipal.

Soy lector de noticias y hubo en las boletas candidatos que nunca supe de ellos, sigo sin saber porque compitieron, son unos auténticos desconocidos.

Los genios de la comunicación e imagen pública, hicieron cuando mucho administrar la crisis de negativos del candidato y la crónica de campaña y de algunos nada.

Les falto, nos quedaron a deber. Por sus hechos los conoceréis.

Argumentaron la falta de presupuesto, que no hay lana para difusión, que los candidatos se rasquen con sus uñas.

Fueron tan sobrados de soberbia que ni el favor pidieron.

Se salvan de mi observación MAKI ORTIZ de Reynosa, CARLOS ULIVARRI de Rio Bravo, OSCAR ALMARAZ de Victoria, TINO SAENZ de Mante, MADALENA PERAZA de Tampico y ENRIQUE RIVAS de Nuevo Laredo.

Eso fue el pretexto allí tienen los resultados, víctimas de su propia creación.

Mi correo: [email protected] en twitter @cartelera1997