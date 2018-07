Tweet on Twitter

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (09/07/2018).- ANTE MLA INMINENTE PERDIDA DE REGISTRO DE 05 PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO, EL PES ORGANIZO UNA RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE LA FRONTERA NORTE DE TAMAULIPAS, DONDE ABDIES PINEDA DIJO QUE AGOTARAN INSTANCIAS LEGALES PARA que no suceda, explico cómo podrían ellos alcanzar el 03% de la votación para que continúen vigentes como Instituto político.

EFECTIVAMENTE EN BASE A LOS ESTATUTOS DEL INE TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS DEBERAN CONTAR COB UN MINIMO DEL 03% DE LA VOTACION EN MEXICO, QUIENES NO LOS CUMPLAN IRAN PERDIENDO SU REGISTRO EN FORMA DEFINITIVA, LAS votaciones del pasado 1º de Julio dejaron en evidencia y prácticamente fuera de participar nuevamente en la política a los partidos del PES, PRD, MC, PANAL PVEM.

ANALIZANDO EN QUE O A QUIENES BENEFICIAN ESTOS PARTIDOS POLITICOS, DESDE LUEGO QUE AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA MEXICANA, PORQUE DEJARIAN DE ESTARLES OTORGADOS LAS PARTIDAS ECONOMICAS CORRESPONDIENTES, la suma de los recursos que alcanzaron estos 05 partidos políticos en la pasada contienda política-electoral ascendió a 2,700 millones de pesos, que se estarían ahorrando el Gobierno de México a través del INE, puesto que este año el total fue de 6,703 millones de pesos el presupuesto ejercido de acuerdo a la información oficial del Instituto Nacional Electoral.

POR OTRA PARTE AL EXCLUIRSE ESTOS PARTIDOS POLITICOS EN EL PROXIMO PROCESO ELECTORAL, A QUIENES ESTARIAN BENEFICIANDO POLITICAMENTE, PORQUE SOLAMENTE ESTARIAN VIGENTES EN EL 2018 LA NUEVA FUERZA POLITICA marcada con tendencia de izquierda MORENA, el segundo en poder político en nuestra Nación el PAN, el Tercero el PRI , lógicamente todos querrán irse en este momento con el partido más fuerte, Movimiento de Regeneración Nacional automáticamente PES y PRD.

EL ELECTORADO TIENE EL DERECHO A CONOCER QUE PREVIO A LA ELECCION EL INE ENTREGO AL PRI 1,689 MILLONES DE PESOS, PAN 1,281 MILLONES, PRD 770 MILLONES, MORENA 650 MILLONES, PANAL 422 MILLONES, Movimiento Ciudadano 536 mdp, PVEM 576 mdp, PES 395 mdp y PT 375 mdp, se aprecian unos números que nos proporcionan el conocimiento por qué algunos líderes nacionales ven la fundación de partidos políticos como negocios, aun cuando son “chiquillaje “ o como expresa un compañero “es pedacera “.

DESENVOLVIENDOSE COMO UN ORGANO AUTONOMO EL INE EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS TANTO PARA LOS PARTIDOS POLITICOS COMO EN SUS SUELDOS Y COMPENSACIONES PARA SUS TRABAJADORES, EL NUEVO GOBIERNO FEDERAL QUE PRESIDE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR lleva muy claro y transparente la forma en cómo se han manejado deliberadamente estos recursos a conveniencia, sin una fiscalización real que determine el método para la asignación de los mismos, tomando en cuenta que son tiempos de austeridad y trabajo principalmente en beneficio de la Nación.

EN TAMAULIPAS EL GOBERNADOR DEL ESTADO ANUNCIO QUE DURANTE EL 2018 SE REALIZARÁN UNA SERIE DE OBRAS EN REYNOSA, QUE LE DARAN EL ROSTRO DE LA MODERNIDAD EN ESTA CIUDAD QUE TIENE EL POTENCIAL Y DESARROLLO INDUSTRIAL, laboral y social de nuestro Estado, prácticamente el Icono que distinguirá a Tamaulipas a nivel nacional e Internacional.

A PARTIR DE ESTE LUNES INICIA EL PERIODO VACACIONAL EN EL ESTADO Y PAIS, TODOS LOS NIÑOS Y JOVENES QUE CURSAN SUS ESTUDIOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES PUBLICAS y en su gran mayoría también las privadas, dejan de asistir a sus instituciones educativas, más de un millón de estudiantes disfrutaran de este descanso al igual que 54,064 maestros y maestras, el Gobierno del Estado a través del sistema DIF ofrecerá los cursos de Verano para los niños que deseen participar en actividades deportivas, culturales y de convivencia en los próximos días.

EL CASO CASI FULMINADO “PRI-TAMAULIPAS “ CON LA INMINENTE SALIDA DE SU DIRIGENTE ESTATAL SERGIO “CHECO “GUAJARDO MALDONADO, YA SE ESTAN ORGANIZANDO TRES GRUPOS PARA BUSCAR REEMPLAZARLO, la bancada de “El Norte” que no han sido muy bravos últimamente, los del Centro con Enrique Cardenas y los del Sur que llevan la posibilidad mínima de ganar en esta contienda interna que se avecina, dicen que Checo Guajardo ya no quiere volver a recibir otra cachetada de la enojada candidata a Senadora que saco el más bajo puntaje en su pueblo donde aspiraba ser alcalde, otros más dicen que perdieron porque no les entrego tampoco dinero como candidatos a Alcalde y nadie les quiso prestar todavía el sábado que anduvieron pidiendo cantidades, solo que eran millones y era muy arriesgado hacer el trato político.

APENAS SERGIO GUAJARDO DIO LA CARA POR EL DR. SERAPIO CANTU BARRAGAN EN REYNOSA, DEBE SEGUIR DEFENDIENDOLO PORQUE ASI LO DECLARO Y NO PUEDE DEJARLO SOLO A MEDIO CAMINO, COMO BUEN LIDER NO DEBE ABANDONARLO CUANDO MAS LO NECESITA que es en tiempo de pelear algo que es prácticamente indefendible, aparecer más de 100,000 boletas para que pueda legalmente tener un triunfo electoral.

RECORDANDO QUE EL PROCESO ELECTORAL PARA ELEGIR AL PROXIMO CONGRESO DE TAMAULIPAS SERA EL PROXIMO AÑO 2019, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE YA DEBEN ESTAR “PALOMEADOS “QUIENES IRAN COMO CANDIDATOS DE CADA PARTIDO POLITICO en Tamaulipas, creo que llevan la delantera la estructura del PAN, posteriormente MORENA y en tercer lugar el PRI que llega desinflado y aporreado políticamente, más sin embargo esto no puede ser sinónimo de confianza para sus contrarios.

INTERESANTE LOS MENSAJES DE LOS DIPUTADOS FEDERALES ELECTOS EN DISTRITO 02 OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA CON CABECERA EN REYNOSA, HECTOR VILLEGAS “EL CALABAZO” DEL DISTRITO 03 DE RIO BRAVO, Y OLGA SOZA DEL DISTRITO 08 CON CABECERA EN TAMPICO, UBICADOS EN TIEMPO Y FORMA como dicen los médicos en su aprobación profesional, con una disposición total de servir a las necesidades y problemática de los tamaulipecos, los de la frontera en tema de apoyos al

Campo y agricultores, sin descuidar la seguridad, con la asistencia de Abdies Pineda y Rigoberto Rangel dirigente moral y Presidente, respectivamente.

PARA FOMENTAR LA LECTURA ENTRE LOS CIUDADANOS, LA UAT ESTA PROMOCIONANDO LA SERIE COMIC “THE VICTORY”, LITERATURA CREADA POR VICTORENSES QUE TIENE COMO OBJETIVO ADEMAS DEL HABITO DE LA LECTURA DE HISTORIETAS en años 70 y 80, agradecieron el apoyo del rector de la UAT Ing. José Andres Suarez Fernández.

EN VALLE HERMOSO UN GRUPO DE EXALCALDE Y POLITICOS REPRESENTATIVOS FORMARON UN PATRONATO DE HOMBRES ILUSTRES TOTALMENTE APOLITICO Y SIN FINES DE LUCRO, CUYO TRABAJO ES RECONOCER EN FORMA PERENE A QUIENES FUERON FUNDADORES y participaron en el desarrollo de este Municipio agrícola, harán un reconocimiento póstumo a 11 importantes personas cuyos pilares son parte de la plaza pública frente al Palacio Municipal, la participación de la sociedad civil en cada gobierno es esencial para lograr la armonía y el crecimiento integral.