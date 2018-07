Tweet on Twitter

Share on Facebook

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (10/07/2018).- La cuenta regresiva para el Maratón Internacional Tam, está por iniciar; a 104 días de que arranque la primera edición del evento, han quedado definidas las rutas de las diferentes distancias que estarán dentro de la carrera.

El Maratón Tam, surge del plan estatal de desarrollo del Gobierno del Estado, quien en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, a través del Instituto del Deporte, generarán la oportunidad para la comunidad runner, de contar con un evento internacional que beneficiará no solamente a la activación física, si no, también a impulsar el desarrollo económico y turístico de Tamaulipas.

La zona conurbada de Tamaulipas dará vida al evento, en donde se contará con las distancias de 42, 21, 10 y 5 kilómetros.

Para los corredores del Maratón completo, la ruta iniciará en la Plaza Gobernadores, para seguir por la Avenida Tamaulipas, después por el Blvd. Adolfo López Mateos, Av. Hidalgo, Av. Ejército Mexicano, Av. Rosalío Bustamante, por la Calle Matamoros, el Blvd. Fidel Velázquez, la Calle Cristóbal Colón, Calle Héroes del Cañonero, después en la Calle Aduana, Blvd. Adolfo López Mateos, Calle Melchor Ocampo, Blvd. Emilio Portes Gil, Av. Álvaro Obregón, Blvd. Costero, el Malecón y terminar en la Plaza Gobernadores.

Cabe señalar que las rutas serán certificadas por la Federación Mexicana de Atletismo, quienes revisarán el recorrido.

Las distancias de 42 y 21k, tendrán el arranque a las 6:00 horas, mientras que los 10 y 5k, a las 6:30 horas.

Las categorías serán Libre, Master, Veteranos, Veteranos Plus; Capacidades diferentes y silla de rudas, para la estancia de 5k.

Los corredores inscritos tendrán derecho al kit de corredor, que incluirá la playera de corredor, chip, número y medalla al cruzar la meta.

Los puntos de hidratación estarán colocados cada dos kilómetros.

Para mayor información visita la convocatoria en este link https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tamaulipas.gob.mx%2Fdeporte%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2018%2F07%2Fconvocatoria-maratn-tam-2018-1.pdf&data=02%7C01%7C%7C06bafb632ee04a4eb93b08d5e66d8362%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636668280419344002&sdata=j7LDdd0FmrkMlT0WMeCTqp0Nckr4jfTbc6YJJvqRDX8%3D&reserved=0

Consulta más detalles en las redes sociales del evento, encuéntralo como Maratón Tam.