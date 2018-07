Tweet on Twitter

***Las secretarías federales se mueven a los estados: Turismo va a Quintana Roo y Economía a Nuevo León; Alfonso Romo afirmó que habrá un ‘fuerte recorte paulatino’ para causar el menor daño a los trabajadores públicos y sus familias.

Ciudad de México (11/07/2018).- El equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, adelantó que, en el programa de descentralización de dependencias federales, la Secretaría de Economía irá a Nuevo León y se aseguró que no habrá despidos.

La consulta para la descentralización del Gobierno Federal comenzará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita la declaratoria de validez de la elección presidencial y declare a López Obrador Presidente electo, a más tardar el 6 de septiembre.

Alfonso Romo Garza, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO, comentó que la descentralización del Gobierno Federal no provocaría despido masivo de trabajadores.

No estamos contemplando nada que cause inestabilidad en el país, pero va a haber un fuerte recorte. Será paulatino para que cause el menor daño posible a las familias de los trabajadores del sector público”, señaló.

Descarta Romo despidos por descentralizar secretarías

Por su parte, Martí Batres, senador electo por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, sostuvo que no es descabellado plantear la descentralización de las dependencias federales.

No es un capricho de nadie, ya desde 1985 se habló de esa posibilidad cuando los terremotos del 19 de septiembre dejaron ver la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante ese tipo de fenómenos naturales”, indicó.

Batres dijo que con la descentralización del Gobierno no sólo se busca el desarrollo equilibrado en el país, sino abatir los altos índices de contaminación ambiental, congestionamientos viales y la sobrepoblación que hay en la Ciudad de México.

Durante su campaña, López Obrador explicó que el plan de enviar dependencias federales a cada estado del país es para impulsar el desarrollo.

Vamos a promover el desarrollo en todo el territorio nacional y a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios, se descentralizará el Gobierno Federal“, explicó.

Para llevar a cabo estos cambios de sedes se darían apoyos y facilidades para que los trabajadores puedan mudar su lugar de residencia.

La descentralización ayudará a reactivar la economía de los estados y será por convencimiento.

Los trabajadores mejorarán sus condiciones de vida, tendrán crédito para vivienda, jubilaciones anticipadas, aumento salarial, permuta de plazas y otras garantías“, dijo López Obrador en un video publicado en diciembre pasado.