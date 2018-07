***La mayoría de ellos son accidentes en casa.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (12/07/2018).- El Coordinador de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, Marco Antonio Martínez Alvarado, indicó que durante el periodo vacacional los percances suelen incrementar en al menos un 15%, siendo los accidentes en el hogar los que ocupan un mayor número dentro de este porcentaje.

Por ello, exhortó a la población a no bajar la guardia y a extremar las precauciones tanto si van a viajar como si van a disfrutar el tiempo libre en algún balneario, o simplemente mantener vigilancia permanente sobre los menores en los domicilios para evitar riesgos.

Por su parte, la dependencia trabajará en diferentes turnos para patrullar los centros recreativos de la ciudad, especialmente la zona conocida como “La Playita”.

Martínez Alvarado recomendó no manejar cansado, bajo los influjos de sustancias toxicas o alcohol, y no utilizar el celular mientras conduce. Así mismo evitar introducirse a nadar inmediatamente después de haber ingerido alimentos, a no sobrepasar las orillas del Río Bravo si no se sabe nadar, y a mantener siempre el sentido de la responsabilidad para proteger a la familia.