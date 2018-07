Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (13/07/2018).- Muy molesta ama de casa regreso un refrigerador inservible desde su compra a conocida mueblería de esta ciudad.

El costoso aparato fue adquirido de contado, lo cambiaron una vez y este que entregaran igual presenta fallas, sin que se responsabilice la empresa.

” Hoy después de casi 1 año me vi en la necesidad de ir a Foly muebles y dejarles un refrigerador de la marca Mabe el cual me costó 14,400 y el cual se pagó de contado. A los 2 meses de uso comenzó con fallas así que me lo cambiaron por otro exactamente igual, pero oh sorpresa al mes me presenta los mismos problemas y ya no quisieron cambiármelo, comenzaron a cambiarle piezas, se quedó sin luz, le cambiaron la luz, no enfriaba le cambiaron pieza, lo reporte a la Profeco, fue un trámite de 3 meses para que al final me dijeran que mientras Mabe me le siga dando mantenimiento no hay problema” (sic).

Renegó la señora vía redes sociales.

“Hace 1 semana me presenta el mismo problema, no me enfría, me echa a perder los alimentos, la empresa de Foly se lavó las manos, no me dieron ninguna solución, pues yo encontré una, cansada de todo esto ahí tienen su refrigerador”.

Dijo la mujer que el servicio fue muy malo y la experiencia aun peor, por lo que pide a la gente evitar comprar en el sitio en mención, para así no vivir esa amarga experiencia.