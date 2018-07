Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (18/07/2018).- José Manuel Sierra Castillo director del Hospital Rodolfo Torre en Altamira, expuso que persisten los problemas de energía eléctrica.

“Hemos tenido alguna deficiencia y no se ha podido solventar, se activa en cuanto bajo voltaje o corte de energía eléctrica, es variable el uso una o dos veces por semana hay variantes en la energía eléctrica, ya han habido revisiones y no nos han podido definir qué es lo que esta pasando”.

Insistió que la situación no les ha afectado.

” Esto no afecta operaciones por la planta de emergencia y eso es una maquina que consume bastante diesel y es un gasto que se está adicionando porque cubre ciertas áreas del hospital no para todo el hospital, ya que los aires acondicionados no funcionan solo es para áreas indispensables”.

Dijo ademas el galeno que hay cortes que duran algunos segundos pero otros mas duran hasta 8 horas lo cual no afecta la atención, pero si los equipos.

los cortes son variables pero si se restablece la energía, ” hasta el momento se han dañado equipos con tarjetas quemadas porque ustedes saben que los equipos electrónicos es donde sufren daño En cuanto a las descargas energía a pesar que tenemos reguladores de voltaje y todo lo necesario para la protección hay equipos que al final de cuentas si sufren consecuencias el equipo de cómputo equipo de rayos X equipo de anestesiología y todo lo que pueda estar en funcionamiento con sistema electrónico los daños también varían depende del daño sufrido son costos variables que pueden ser $50000 de acuerdo al equipo” dijo.