Por: Humberto Gutiérrez Paez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (20/07/2018).- Pasada la cruda de la euforia que dejó el triunfo de AMLO, viene el tiempo para hacer un análisis reflexivo de cómo fue que arrasó el partido MORENA en las elecciones del 1º de julio.

Lo que viene para el 2019 fecha en que habrá elecciones para renovar el Congreso del estado.

Adelantaré que el PRI requiere innovación en Tamaulipas,¿ pero con quién?, lamentablemente no hay rostros ni cuadros nuevos con imagen pública aceptable, los cuadros viejos están muy vistos.

Ahora que viéndola bien, los candidatos del PRI fueron aceptados, pero con el voto duro no fue suficiente. Tamaulipas voto diferenciado para castigar al PRI y al PAN.

El PAN requiere una imagen pública diferente, en dos años se ha deteriorado al no hacer empatía con el electorado que en dos años no ha visto cambio en sus vidas. Perdió 150 mil votos.

Y júrelo que escribo con conocimiento de causa, lo defensores de la marca CABEZA de VACA, hoy sus máximos detractores, y no hablo de juan pueblo.

La estrategia resulto fallida. Recuerdo las caricaturas de Don Gato y su Pandilla, en la que el líder, Don Gato tomaba decisiones incorrectas pero siempre encontraba la forma de arreglar las cosas para que salieran bien.

Un amigo de mi amigo dice que ha hecho sentir su presencia y pedir ser escuchado por ocho meses, sin respuesta. Es lamentable eso dice mucho de la disposición del funcionario que esta para servir.

No para servirse.

Se requiere un cambio de sabanas.

Entendiendo esta metáfora con un cambio de actitud, necesario para permanecer en la mente de los ciudadanos, para que sea provechoso, se necesita la concurrencia de los actores que tienen voz.

Se ha dicho, que en política no hay espacios vacíos.

Hay un nuevo actor en la vida política estatal, viene con toda la fuerza de ser partido en el gobierno federal.

Hablo de MORENA que seguramente viene a ocupar el espacio vacío que deja el PAN y el gobierno si se dejan.

En una primera lectura el PAN perdió 150 mil votos en números cerrados, el PRI 250 mil que fueron a dar a MORENA por el influjo de la marca LOPEZ OBRADOR.

El resultado para el Senado es el único que se puede comparar con el resultado de la elección para gobernador.

Así es como la fórmula ganadora, la marca MORENA- LÓPEZ OBRADOR, saca 610,306 votos, contra la marca CABEZA de VACA del PAN 605,418 muy cerquita pero no llegó, muy lejos quedo la fórmula del PRI con apenas 294,243 electores que confiaron en sus candidatos no muy populares por cierto.

El resultado final duele y mucho porque se trata de la sangre.

Cuál de las dos marcas – CABEZA de VACA- MORENA AMLO – van a estar más tiempo en la mente, en el cerebro y en el consciente de la gente?.

En otro tema:

Los tamaulipecos ya estamos cansados de tantas noticias que nos causan pánico, terror, miedo.

Los tamaulipecos queremos oír noticias que hablen del desarrollo en todos sus aspectos, noticias que nos hagan ver la luz a través del túnel oscuro en que nos encontramos, noticias que nos hagan ilusionarnos con la esperanza de que el cambio prometido vendrá pronto.

Entonces puede pasar que le debamos a la marca LÓPEZ OBRADOR el cambio esperanzador y no a la marca CABEZA de VACA el cambio que nos prometió.

La clave estará en saber comunicar.

Dos marcas MORENA AMLO – CABEZA de VACA se enfrentaran en los próximos comicios, hay un empate técnico.

Porque 5 mil votos de un millón 600 mil, no hacen diferencia.

El PRI si bien es cierto, les pesó y mucho el efecto LÓPEZ OBRADOR con su victoria aplastante sin dejar lugar a ninguna duda, a la marca CABEZA de VACA también le pesa.

Obtener 300 mil votos no es nada despreciable para que se diga que no hay nadie dispuesto a entrarle a la dirigencia del PRI.

Nombre ¡¡¡

Echando números. El PAN en sus 18 meses o dos años pierde 150 mil votos. El efecto MORENA-LÓPEZ OBRADOR causó un ambiente esperanzador para el votante.

MORENA no existe en el estado, necesita empadronar a esos 610 mil para conocer si esos electores son permanentes, sólidos y creyentes, situación que estará a prueba.

Resulta que el año que entra no hay figura principal, no hay plato fuerte.

Entonces debieran aprovechar el PRI y el PAN en congraciarse con sus partidarios y demostrarles que saben reconocer sus errores del pasado y del presente, reconciliarse con los sectores olvidados como gobierno y como partido.

Que hayan quedado en tercer lugar, no significa más que una derrota electoral.

En los juegos deportivos como en la política, el que cometa menos errores… gana.

Se sabe que en la actualidad, el que gana no gana todo, el que pierde no pierde del todo.

Mis amigos priistas, les recomiendo no se desanimen, los errores reconocidos sirven para marcar la diferencia entre lo que deben de hacer y lo que no.

La diferencia está en las marcas de moda. ¿Porque no crear la suya propia?.

La diferencia de votos según parece para los agoreros del desastre, es el punto de quiebre.

300 mil votos para el Senado, no es nada desperdiciable con malos candidatos, me refiero a que no tenían imagen estatal.

Mi correo: [email protected] twitter @cartelera1997