Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (24/07/2018).- LA PREGUNTA FUE INELUDIBLE HOY A ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR EL DESTINO DE LOS 10,000 MILLONES DE DOLARES QUE PIDIERA ANTE LA COMISION DE VALORES A ESTADOS UNIDOS POR PARTE DEL ACTUAL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO, esto durante la conferencia de prensa efectuada hoy por la tarde en su casa de transición, la respuesta de AMLO fue serena, centrada y hasta cierto punto creíble , “este dinero deberá quedarse en caja “, sin duda alguna el mensaje fue directo para el Presidente actual de México Enrique Peña Nieto para que no sea tocado o canalizado a otro rubro.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR FUE DIRECTO Y REALISTA, “NO HAY EN QUE GASTARSE ESTE DINERO EN EL TIEMPO QUE LE QUEDA AL ACTUAL GOBIERNO DE MEXICO PARA TERMINAR SU SEXENIO” PORQUE PARTE DE SU COMPROMISO CON TODOS LOS MEXICANOS fue no aumentar la deuda, no va a haber déficit porque no va a pedirse prestado a nadie, el desarrollo se va a financiar con ahorros.

MAS SIN EMBARGO EN LA REALIDAD EL ACTUAL GOBIERNO DE MEXICO HA ADQUIRIDO DEUDA POR 4 BILLONES DE LOS CUALES NADA DE ELLO SE INVIRTIO EN PEMEX, EL GASTO EN LA EDUCACION SE DISMINUYO en 0.4 P.I.B DE ACUERDO A LOS INFORMES OFICIALES, en Salud la Inversión fue de 0.3 en producto interno bruto, en Infraestructura fue de 0.7 puntos en PIB, más bien este dinero podría aplicarse para pagarse los bonos a los funcionarios federales por el término del sexenio o hay quienes especulan que existe un faltante en algunos gobernadores de los Estados priistas que lo apostaron a las campañas políticas que fracasaron y hoy no tienen como justificarlos, es un tema importante.

OTRO DE LOS TEMAS IMPORTANTES FUE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL QUE EXISTE UNA GRAN POLEMICA DESATADA POR LA IMPORTANCIA DE LOS FUERTES INTERESES POLITICOS Y

ECONOMICOS, PROPONIENDO UN ANALISIS Y DEBATE abierto a través de foros por 02 meses, donde los mexicanos con conocimiento de causa también podrán opinar en el mes de octubre porque con sus impuestos también se pagara dicha obra, las opciones son también continuar con el de Texcoco o transitar a dos pistas en el de Santa Lucia.

EL PRESUPUESTO CON EL CUAL COMENZARA EN DICIEMBRE AMLO SERA DE 500,000 MILLONES DE PESOS EN LOS 07 PRIMEROS PROYECTOS PRIORITARIOS ESTAN VERIFICANDO LAS ZONAS DONDE LO REALIZARÁN, CONSTRUCCION DE 300 CAMINOS RURALES EN OAXACA Y GUERRERO con uso de mano de obra, reconstrucción de casas por daños del sismo de septiembre del año pasado, los recursos vendrán de los ahorros que tendrán al reducir los sueldos de la alta Burocracia en gobierno federal y compras consolidadas.

EN TAMAULIPAS INICIARON LAS ESCUELAS DE RECONCILIACION Y PAZ POR PARTE DEL SISTEMA DIF ENTRE LOS NIÑOS Y JOVENES EN CIUDAD VICTORIA SE PUSO EN MARCHA ESTE PLAN PILOTO DONDE SE FUSIONA LA PSICOLOGIA TRADICIONAL Y ENSEÑANZAS HOLISTICAS, esto les permitirá aplicarlas en situaciones de dificultad a través de la autogestión y meditación de esta forma su mente se encuentra en estado de conciencia y paz interna en las adversidades que puedan presentarse en la vida diaria, dentro del programa “Nuestros niños, nuestro futuro” que preside la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

CONSCIENTES DE QUE EL CAMPO NECESITA UN APOYO ADICIONAL, PRINCIPALMENTE A LAS FAMILIAS QUE TIENEN UNA O DOS PARCELAS COMO MEDIO PARA SUBSISTIR, LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, REALIZO LA ENTREGA DE SEMILLAS DE CALIDAD, puesto que en la capital del Estado se entregaron más de 57 toneladas de avena forrajera y semillas de soya para beneficiar a los productores de Bustamante, Miquihuana y San Fernando, dentro del programa “Semilla de calidad Tam 2018”, los beneficiados hicieron llegar el agradecimiento al Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca.

EN REYNOSA SUSTANCIALMENTE LA POBLACION ESTA TRANQUILA POLITICAMENTE, EL TRIUNFO DE LA DRA. MAKI ORTIZ

DOMINGUEZ NO DEJO DUDA DE SU BUEN TRABAJO DESARROLLADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, LA VOLUNTAD CIUDADANA QUE SERA ratificada por el IETAM y el TRIFE beneficiara grandemente a toda la población, porque son tres años más de desarrollo integral que la hará coronarse como la ciudad con más potencial laboral, industrial y generadora de energía eólica o limpia, lo siguiente son obras estructurales, más empleo, mejor educación, inversión en hospitales con alta especialidad y la modernidad de esta ciudad que será una característica indiscutible en el trienio siguiente en su infraestructura social.

PARA ELLO SERA UN TRABAJO EN CONJUNTO, LA AMALGAMA DE VISION FUTURISTA A CORTO PLAZO DE LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ESTA ALEJADO DE LOS COLORES, LOS PROCESOS POLITICOS TERMINARON, las energías e iniciativas que se necesitan son de trabajo, de progreso, de crear mejores y mayores espacios para la convivencia familiar, las oportunidades educativos y de empleo para los jóvenes, que finalmente son parte de la recuperación del tejido social que se perdió con malos gobiernos del pasado.

HABLANDO DE REYNOSA LA COMAPA QUE DIRIGE EL ING. NESTOR GONZALEZ TRFABAJA A TODO VAPOR, PRACTICAMENTE DOBLANDO TURNOS PARA SALIR ADELANTE CON LAS NECESIDADES, A PESAR DE HABERSE INSTALADO RECIENTEMENTE BOMBAS DE APOYO las necesidades en esta temporada de verano son bastantes, fue un crecimiento poblacional , desmedido y autorizado al vapor, que hoy el problema es grave, al inicio de esta semana se trabaja para que el agua se normalice en la colonia San Valetin y parte de las colonias del sector surponiente, las alcantarillas del drenaje al ser revisadas se logro extraer basura y grasa acumulada que ocasionan las inundaciones.

POR CIERTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ VERIFICO QUE EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PRIMARIOS Y FUERZAS POLICIACAS ESTAN FUNCIONANDO RESPONSABLEMENTE en el centro recreativo “La Playita” también conocida como Bocatoma, cientos de familias acuden diariamente para disfrutar de estar reunidos y compartir sus alimentos y horas de convivencia en paz y armonía.

LA DIPUTADA LOCAL RIOBRAVENSE COPITZY HERNANDEZ DECLARO QUE LA INICIATIVA QUE PRESENTO EN EL CONGRESO DE TAMAULIPAS, FUE APROBADA, PARA QUE LOS TRABAJADORES UN DIA LO DEDIQUEN A HACERSE REVISIONES médicas y detectar oportunamente algún cáncer en la mujer de mama o cervicouterino y en los varones de próstata, el patrón debe cubrir el pago salarial del mismo, lo cual fue avalado legalmente.