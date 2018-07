Tweet on Twitter

***Tras la insistencia y manifestaciones recurrentes de un grupo de vecinos de dicho sector.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (24/07/2018).- Tras una larga platica con un grupo de manifestantes, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa acordó visitar el fraccionamiento San Valentín este martes para realizar una inspección minuciosa de las tuberías de ciertos sectores, pues pese al trabajo que ha realizado el organismo el problema de abasto de agua persiste en algunas zonas de dicho sector.

Así lo dieron a conocer Néstor González Meza, Gerente General de COMAPA y Jorge Herrera Bustamante, Gerente Técnico, quienes encabezaron el dialogo con los quejosos.

Herrera Bustamante explicó que en San Valentín siempre han existido conflictos para distribuir el agua debido a que la constructora no tomó las medidas pertinentes para dar el servicio a los habitantes; sin embargo, COMAPA ha programado el bombeo del líquido los martes, jueves, sábado y domingo para mantener las cisternas llenas, además de que se han enviado pipas para atender cuando se presentan cortes del servicio.

No obstante, algunos vecinos aseguran no tener el servicio en sus hogares ni recibir el apoyo de las pipas, por ello se revisará cada caso particular para dar solución, pues los quejosos han optado por manifestaciones que afectan a terceros, como lo es el cierre de la carretera Reynosa- Monterrey en 2 ocasiones, dejando como resultado el ultimo cierre lesiones físicas a un reportero que cubría el acontecimiento.

El Gerente Técnico indicó que con las medidas que se han aplicado no debería existir desabasto en este fraccionamiento, por lo que consideran que el problema proviene de daños u obstrucciones a las líneas de ciertos hogares, así como fugas, desperdicio y gasto excesivo del líquido.

Durante el periodo de canícula se reforzará la distribución de agua a través de pipas para atender los sectores que no cuentan con presión adecuada o que en determinado momento tengan suspensión del servicio por falla o mantenimiento de la red.