***En lo que va del periodo vacacional de verano 3 personas han perdido la vida a causa de accidentes.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (25/07/2018).- A fin de mantener a la baja la estadística de lesionados y fallecidos por accidente durante este periodo vacacional de verano, al menos 50 elementos operativos de Protección Civil y grupos de voluntarios radio brigadistas mantienen vigilancia constante en los centros recreativos de la ciudad, existiendo al momento un saldo de 3 personas fallecidas en accidente automovilístico y una atención sin victima letal en el área de La Playita.

Así lo dio a conocer el primer comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Llanas Quintero, quien reiteró que la presencia de los elementos preventivos continuará hasta nuevo aviso, especialmente en el Río Bravo que es donde existe mayor afluencia de vacacionistas.

El trabajo de Protección Civil también está coordinado con la Policía Federal y Estatal por lo que también están ubicados en puntos estratégicos de los accesos a la ciudad para atender de forma más inmediata los llamados de auxilio.

Llanas Quintero llamó a la población a aplicar medidas de prevención para salvaguardar su integridad, especialmente el no manejar en estado de ebriedad, no entrar a nadar inmediatamente después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas, así como no introducirse al Río Bravo, pues además de la gran cantidad de agua y fuerte corriente que prevalece en este momento, existen objetos que en su momento pudieran “atrapar” o lastimar a los bañistas provocando que se ahoguen.