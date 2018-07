Tweet on Twitter

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (30/07/2018).- LA DIRIGENCIA NACIONAL DE MORENA, ANALIZA LOS PROS Y CONTRAS DE INICIAR UNA CAMPAÑA DE AFILIACION DE MILITANTES EN MORENA, LA PRESIDENTA Y SECRETARIA GENERAL NACIONAL YEIDCKOL POLEVSKY WUEWITZ CONSIDERA QUE ESTO SERIA UN RIESGO, porque de existir militantes que participaran en la dirigencia nacional, menos son las posibilidades que ellos tendrían de dirigirlo en masa, estiman que exgobernadores aprovecharían para introducir grandes masas ciudadanas para poder influir en decisiones democráticas, mas sin embargo estos exgobernadores no manipularon a estas masas para que votaran por AMLO en el pasado proceso electoral.

AMLO TIENE EN SUS MANOS LA OPORTUNIDAD DE PASAR A LA HISTORIA COMO UN GRAN PRESIDENTE DE MEXICO, O SER PARTE DE LOS GOBERNANTES GRISES, OPACOS O SINVERGUENZAS QUE LLEVARON A MEXICO A SER UN PAIS ENDEUDADO ECONOMICAMENTE y que a nivel mundial se le estigmatiza, como una Nación donde sus políticos y gobernantes practican mayormente la corrupción para acaparar fortunas económicas en sus familias.

LA POLITICA ECONOMICA DE MEXICO DURANTE LOS ULTIMOS SEXENIOS NO HAN SIDO LAS MEJORES, EN LA REALIDAD HAN SIDO LAS PEORES PARA LA MAYORIA DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS, CADA AÑO HAY MAS POBRES OFICIALMENTE, IGUALMENTE MAS ESCANDALOS de corrupción se descubren y quienes los realizan siguen gozando de impunidad, precisamente este es el problema no se les ha aplicado la ley que los obligue a pensar que serán castigados penalmente y entregadas sus propiedades y los recursos que se llevaron para poder frenar este cáncer social que siguen hundiendo económicamente a nuestra Nacion.

LAS PROMESAS DE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR LAS HE ESCUCHANDO EN OTRAS OCASIONES POR PARTE DE POLITICOS Y HOY

EXPRESIDENTES DE MEXICO DE PARTIDOS POLITICOS DIVERSOS, AUNQUE HOY LOS TIEMPOS SON DIFERENTES, ANTERIORMENTE DECIAMOS LOS MISMOS, “son nuevos tiempos”, hoy tiene un agregado la inseguridad que aparenta ser con mayor fuerza que el mismo Gobierno y esto si es alarmante para las mismas Instituciones del Gobierno.

RESPECTO AL PIB LOS PAISES QUE CUENTAN CON UNA MAYOR DEUDA RESPECTIVA, LA LISTA ES LA SIGUIENTE EN AMERICA LATINA BELICE CON 92.3%, BRASIL CON 83.4%, EL SALVADOR CON 61.5%, URUGUAY CON 61.3%, MEXICO CON 55.1%, ese es el problema y la pasada semana el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto pidió y le fue autorizado 10,000 millones de dólares para agregárselos, la sublime advertencia de AMLO es que los va a dejar en la caja porque no tiene tiempo ni lugar donde aplicarlos, el problema es que ni se los va a dejar, se los van a llevar y la deuda continua avanzando para los Mexicanos, avalados por una Cámara de Diputados y Senadores que no protestan por ello porque a cambio recibirán un bono sexenal millonario el próximo día 30 de Agosto, es decir sigue fomentándose los círculos de corrupción oficiales a los que el mismo AMLO llama “La Mafia del Poder” , la cual considera más grave e intelectual que las mismas mafias que están ocasionando la inseguridad, y créame que no esta tan equivocado, con una firma llevarse 10,000 millones de dólares, realmente son “traidores a la patria” que gozan de fuero constitucional que es lo más grave “se vacunaron” previamente contra la Justicia.

LOS PAISES DE MEXICO, URUGUAY, BRASIL, EL SALVADOR, BELICE, IRA AUMENTANDO SU CARGA A LA DEUDA POR LOS DEFICITS FISCALES, LA DEPRECIACION DE LA MONEDA – EN NUESTRO CASO EL PESO- Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO LENTO – igualmente por la inseguridad en nuestro País-, para ello lo único que beneficiaria es que el gobierno controlara el gasto y que las economías regionales se recuperaran.

HOY MARKO CORTES REALIZO EL PLANTEAMIENTO DE REDUCIR EL GASTO CORRIENYTE FEDERAL Y REDUCIR EL FINANCIMIENTO A LOS PARTIDOS POLITICOS COMO PARTE DE LAS PROPUESTA DE AUSTERIDAD QUE MANEJARA EL NUEVO GOBIERNO DE AMLO, COMO parte de las demandas de la sociedad mexicana, recordando que el INE gasta casi mil millones en

fiscalizar mismo que también debe estar incluido en este Plan que proponen los diputados de PAN en México.

FINALMENTE LLEGO EL LUNES 30 DE JULIO, DIA EN QUE REGRESAN LOS BUROCRATAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PERO TAMBIEN LOS EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES AYUNTAMIENTOS, POSTERIORMENTE DE DISFRUTAR DE UN PERIODO VACACIONAL DE 15 DIAS establecidos en la ley federal del trabajo, por cada 10,000 habitantes existen 264 servidores públicos en Tamaulipas, es decir ya habrá más movimiento vehicular en cada ciudad fronteriza, centro y sur del Estado.

ENTRANDO EN TEMA DE LAS VACACIONES DE VERANO , DIGNO ES DE RECONOCERSE EL TRABAJO EFECTUADO POR EL PROGRAMA “ ANGELES AZULES “ EN TAMAULIPAS, DONDE SE CAPACITARON A ELEMENTOS, MISMOS QUE SE LES ENTREGARON UNIDADES MOTRICES para apoyar a las familias y automovilistas con problemas de desperfectos mecánicos en carreteras, esto brindo más tranquilidad a los paseantes, porque se realizó sin costo alguno, sin duda alguna este resultado motivara al Gobierno de Tamaulipas a seguir incrementándolo y crear este tipo de apoyos dirigidos a todas las familias.

LOS DIAS O2 Y 03 DE AGOSTO EN TAMAULIPAS SE LLEVARA A CABO CURSO DEL PROCESO PARA QUIENES DESEAN ADOPTAR EN LA ZONA CONURBADA, EL PROGRAMA “HIJOS DEL CORAZON” TENDRA LUGAR EN EL HOTEL POSADA DE TAMPICO INICIANDO A LAS 09;30 de la mañana a las 05:00 de la tarde, se les aplicara el panorama de la adopción y como realizarse el trámite, además de tener conciencia de lo que representa el compromiso hacia la niña, niño o adolescente o persona con discapacidad, bien por el sistema DIF Tamaulipas que preside la Sra. Mariana Gomez de García Cabeza de Vaca como Presidenta, así como la Directora Omeheira López Reyna.

ESTE FIN DE SEMANA EL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, QUE PRESIDE ACTUALMENTE JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ LA CONCLUYO CON PAVIMENTACION DE AVENIDAS PRINCIPALES, LLEVANDO AGUA POTABLE CON PIPAS EN LAS COLONIAS DONDE REPORTABAN se requería de este servicio adicional e instalando señalamientos viales para protección de

áreas escolares, peatones y moderación de la velocidad para evitar accidentes automovilísticos.

ESTE LUNES A LAS 09:00 HORAS EN PARQUE CULTURAL DE REYNOSA, INICIA EL CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS DE 06 A 13 AÑOS, QUE TENDRAN LA OPORTUNIDAD DE RECIBIR CLASES DE MUSICA, TAE-KWAN-DO, DEPORTES, CIENCIA, PINTURA, teatro, danza, Ja –api, el cual concluirá el día 10 de agosto, el Gobierno del Estado y el IRCA están haciendo la invitación para que estas vacaciones los niños las aprovechen aprendiendo.

EN MATAMOROS EL ALCALDE ELECTO POR MORENA MARIO LOPEZ SE REUNIO CON SU EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUIE HABRA DE TRABAJAR RESPONSABLEMENTE, EL EXPERIMENTADO PERIODISTA MIGUEL GARAY ES EL TITULAR, INCLUYENDO A REALES COMUNICADORES MATAMORENSES QUE SIN DUDA CUMPLIRAN SU RESPONSABILIDAD EFICIENTEMENTE, LA DIFERENCIA DEL EQUIPO QUE ACTUALMENTE TIENE EL ALCALDE JESUS “CHUCHIN” DE LA GARZA ES QUE VIVEN Y SON DE TAMPICO, DESCONOCEN LA PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES de la ciudad, se rodearon de un equipo elitista que no baja a las colonias, escuelas, poblados o ejidos, el resultado fue el rechazo ciudadano.

VAYA SUSTO QUE SE LLEVARON LAS FAMILIAS DEL VALLE DE TEXAS EN SECTOR DE MCALLEN, EL SABADO POR LA TARDE CUANDO 05 JOVENES INTENTARON ASALTAR UNA JOYERIA, CREANDO UNA PSICOSIS COLECTIVA, ENTRE la mayoría de los mexicanos que estaban aprovechando el periodo vacacional para hacer sus compras, esto refleja que la inseguridad y disparos de arma de fuego no son propiamente de México, sino también del lado americano ocurre situaciones que ponen en riesgo la vida de sus conciudadanos.