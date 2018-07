Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (31/07/2018).- CAPUFE mejora la autopista de cuota Reynosa-Monterrey al instalar “barrera” de protección en lugares considerados como peligrosos por las “cunetas”, esto luego de repavimentar varios kilómetros por esa importante rúa.

Viajeros locales, nacionales e internacionales disfrutan mucho mejor usar esta autopista con las mejoras que lleva a cabo el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Las recomendaciones del organismo como lo es Caminos y Puentes Federales de Ingresos y servicios, es no tirar basura en las carreteras federales, ni dejar piedras en el camino, no manejar en estado de embriagues, ni cansado así como no usar el teléfono al momento de conducir.

Cabe señalar que la dependencia ofrece un seguro de vida al momento de pagar el peaje pero también es obligatorio del conductor, contar con un seguro de daños a terceros al usar las carreteras federales públicas o de cuota.