Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (01/08/2018).- Con el objetivo de concientizar y capacitar a la población para que puedan responder ante una situación de emergencia y apoyar a salvar una vida mientras llegan los paramédicos, la Cruz Roja Delegación Reynosa estará ofreciendo un curso- taller en donde se ofrecerá adiestramiento a la población en general para que puedan realizar reanimación cardiopulmonar de forma efectiva tanto en adultos como en menores de edad.

La instrucción se ofrecerá todos los miércoles de 10 a 11:30 de la mañana en las instalaciones del nosocomio particular, y tendrán un costo de recuperación de $50 pesos por sesión. Aunque un curso sería suficiente para aprender la técnica, en cada clase se irán añadiendo nuevos conocimientos.

Así lo dio a conocer Sofía Hernández Méndez, Coordinadora de Prevención de Accidentes quien destacó que es muy importante que la población aprenda a ser primer respondiente en casos donde un paciente pierda el conocimiento y los signos vitales, pues el ofrecer reanimación de forma inmediata puede mantener con vida al lesionado mientras da la oportunidad a los socorristas de llegar, sobre todo en Reynosa donde por cuestiones de tráfico, distancia y cultura vial el tiempo de respuesta de una ambulancia ronda los 30 minutos.

“Muchos queremos ayudar pero no estamos preparados, hemos visto situaciones donde una simple maniobra de Heimlich pudo haber salvado la vida de un paciente y el hecho de no saber darla, de no practicar, esas personas han fallecido; no estamos preparados, por ello la importancia de la prevención, primero prevenir accidentes y posteriormente estando en una situación de riesgo saber qué hacer, como hacerlo para que nuestro paciente tenga una posibilidad de sobrevivir”.

Como arranque, este taller se ofreció a un grupo de reporteros de la ciudad debido a que en muchas ocasiones suelen llegar antes que las autoridades a tomar nota de los accidentes; pero a partir del 08 de agosto los cursos estarán abiertos al público en general.