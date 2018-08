Tweet on Twitter

***Carecen de vacuna contra la hepatitis en Tamaulipas.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (01/08/2018).- La auditoría superior de Tamaulipas vuelve a revivir lo relacionado a la revisión de cuentas públicas en la Entidad, y hará la entrega de informes de los resultados de las cuentas públicas, que iniciara a partir del 15 de agosto de este mes, según vaya venciendo el tiempo para municipios y entidades públicas, informo el auditor superior de Tamaulipas JORGE ESPINO ASCANIO.

Todos los municipios han sido señalados con irregularidades desde el inicio de la

administración estatal, y algunos han estado acudiendo para aclarar, y solventar, y hay quienes no lo han hecho seran sancionados administrativamente o vía penal, según sea el caso.

Puntualizo que todas las entes entregaron su cuenta pública, cuando iniciamos auditorias el año pasado, habíamos llegado a los 120 mil millones de pesos en observaciones en todo el estado, posteriormente se han ido solventando hasta llegar a los 12 mil millones y ahorita tenemos que ver en qué termina, teníamos al gobierno anterior con 5 a 6 mil millones de pesos, todo lo demás se han ido a los municipios y estamos viendo como solventaron.

Lo que quiere decir que aun hay muchos municipios especialmente todos aquellos de ciudades de la zona norte, que siguen en la mira, y si no acuden aclarar, se puede seguir un proceso por desvió de fondo públicos, ante eso el auditorio superior no dio a conocer los nombres de los ex alcaldes que siguen siendo señalados que desviaron recursos del erario público de los ayuntamientos.

Se espera que después de la presente quincena de agosto, el auditor JORGE ESPINO dio a conocer quienes cumplieron y quienes podrán ser objeto de persecución fiscal.

Cambio de tema, los hospitales de la entidad continúan careciendo de la vacuna contra la hepatitis B, lo cual es muy grave porque ello aumenta las posibilidades de que los niños adquieren la enfermedad.

La vacuna contra la hepatitis se le aplica a todos los niños recién nacidos, pero la titular de la secretaría de salubridad en Tamaulipas DRA GLORIA MOLINA, no ha explicado por qué en los hospitales en Tamaulipas no hay la existencia de las vacunas.

En todos los hospitales y centros de salud las madres de familias con hijos recién nacidos y pequeños no han recibido la vacuna porque simplemente no hay y mucho menos saben para cuándo puedan tener.

En otro tema, en corrillos del gobierno estatal se rumora que a partir de la primera quincena del nuevo mes de agosto que hoy inicia, el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA iniciara el recorte de personal en su gabinete, para lo cual ya se tienen los nombres de quienes se les dará las gracias.

En la lista está el secretario de educación HECTOR ESCOBAR quien al parecer no dio el kilo y debido a que no cumplió con el pago a los maestros del Estado, su salida es inminente.

Se habla que será una persona de Reynosa para ir a sustituir al funcionario que se va.

El otro secretario es la titular de salud en Tamaulipas la foránea DRA GLORIA MOLINA, que no pudo resolver los problemas y por lo tanto quien puede quedar en su lugar será el DR MARIO ENCARNACION CANTU por cierto también de Reynosa.

Los cambios podrán hacer a partir de la esta quincena de agosto.

Por cierto para los días 4, y 5 de este mes, los consejeros nacionales del PAN en Tamaulipas estarán en la ciudad de México, entre los que figuran el primer panista de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, FRANCISCO KIKO ELIZONDO y otros, para estar en la asamblea nacional para ir preparando lo que será la organización electoral para la renovación del comité ejecutivo nacional del PAN que será a fines del presente año.

Mientras por el lado del PRI, estos siguen totalmente noqueados y sin levantarse, ya que la reunión de la militancia para ver el cambio de la dirigencia estatal siempre no se llevo a cabo.

Por lo tanto el ex gobernador el repudiado EGIDIO TORRE sigue manejando el devastado partido, ya que todavía sigue manteniendo a los mismos consejeros estatales que impuso desde el inicio de su gobierno. Por lo que es necesario que haya una cambio de todos los consejeros y nombrar nuevos para poder dar inicio a cambiar el PRI Tamaulipas.

Concatenando temas, el alcalde interino JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ dio a conocer que en unos días más, la alcaldesa MAKI ORTIZ reanudara labores en Palacio Municipal con el fin de iniciar los preparativos a lo que será su segundo informe, no dijo la fecha pero señalo que en unos cuantos días la alcaldesa llegara a Palacio municipal.

Mientras tanto el alcalde en funciones sigue llevando a cabo las actividades y por cierto lo está haciendo bien.

Por lo pronto ayer se llevó a cabo la sesión de cabildo presidida por el propio alcalde interino, donde se autorizó al titular del departamento del predial FRANCISCO PEREZ RAMOS para que en agosto y septiembre, se haga el descuento del 100% a los contribuyentes en el pago del impuesto predial correspondiente al presente año.

Esto ayudara en mucho al ingreso de mayores recursos para obras del ayuntamiento.

