Por: Humberto Gutierrez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (01/08/2018).- ANDRES MANUEL sigue dando la nota principal de las ediciones dedicadas a dar noticias, algunas veces menos criticado, y la más, muy cuestionada. Todavía existe una larga fila de políticos que no se resignan a su llegada como Presidente de México.

Los que supieron promocionar a su candidato, ahora rumian su derrota.

Allá ellos y su mala cabeza, no están resignados, no importando que el candidato de su partido no haya levantado, que se haya vestido de gris.

La mayoría de las personas de mi entorno, pone en duda la posibilidad de que cumpla sus promesas de campaña, no le dan el mínimo beneficio de la duda.

Lo que me doy cuenta es que todos los hombres y mujeres designados, están jalando para el mismo lado, en esa misma dirección de tratar de sacar al país adelante, haciendo las cosas públicas de forma distinta poniendo el ciudadano en primer lugar de su bienestar.

ANDRÉS MANUEL ganó la elección con un 53% y a menos de un mes de acuerdo a Consulta Mitosfky ya cuenta con 62% de aceptación, en gran parte por más medidas que implementará y la designación de funcionarios que le acompañaran.

El más aplausos ha tenido por parte de la audiencia es el a anuncio de la restricción de los privilegios a la burocracia. ¡¡ Nadie puede ganar más que el Presidente ¡¡¡.

De los empleados a cargo del Ejecutivo federal, no aplica a los gobiernos de los estados porque son autónomos, …..solo que……. La autonomía es según el cristal con que se mira, ¡¡¡ dígame usted si no¡¡¡.

Al menos que quieran correr el costo político, de navegar contra la corriente.

El senador MANUEL BARTLETT, designado por Andrés Manuel López Obrador como futuro titular de la CFE, aseguró que no tienen fundamento las críticas hacia su nombramiento por su pasado priísta y por supuestamente haber operado “la caída del sistema” en las elecciones presidenciales de 1988.

“No tiene nada que ver la caída del Sistema; eso fue una invención de Salinas, Fernández de Ceballos y Calderón para ocultar que ellos quemaron los paquetes electorales. Eso es un hecho, la caída del sistema es una metáfora, no se cayó ningún sistema y yo no voy a ser chivo expiatorio de ellos”, aseguró en entrevista. Bartlett Díaz dijo que el mandato de López Obrador fue que una vez que comience la transición, trabaje en el rescate de la empresa del Estado Mexicano que opera con severas pérdidas.

El senador por el PT aseguró que las grandes empresas de electricidad del mundo no están dirigidas por electricistas, sino por empresarios, financieros y funcionarios públicos.

ALFONSO DURAZO, propuesto para encabezar la próxima Secretaría de Seguridad Pública, informó que se evaluará al personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para valorar su permanencia y recuperar todo aquel personal que forma parte histórica de la institución; aquellos que tienen una vocación de servicio.

Existen 4 mil 604 empleados de todos los niveles y un gasto de 182 millones de pesos mensuales de acuerdo al presupuesto de egresos 2018.

La estructura administrativa no sólo implica a 32 funcionarios por secretaría. Estos organismos cuentan además con subdelegados, jefes de departamentos de recursos humanos y de finanzas, coordinadores de área y directores de programas.

Las delegaciones federales son de especialidad para cada función pública, no se puede entender de otra manera, secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE), de Desarrollo Social (Sedesol), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Economía (SE), de Educación Pública (SEP), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

También las procuradurías General de la República (PGR), Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Federal del Consumidor (Profeco), de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), según transparencia.

El ganador de las elecciones presidenciales de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dice que quiere crear 400,000 empleos mediante la plantación de un millón de hectáreas (2.47 millones de acres) de árboles frutales y maderables.

LÓPEZ OBRADOR señaló que quiere plantar la mitad del total en 2019, enfocándose en especies maderables como cedro y caoba. La otra mitad se plantaría en 2020.

El izquierdista comentó que se plantarían entre 50,000 y 100,000 hectáreas en la cuenca del Río Usumacinta, cerca de la frontera con Guatemala. Dijo que el follaje de las especies madereras proporcionaría sombra a las plantaciones de cacao.

En noticias que favorecen a mi comunidad, tenemos que la UAT – Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrecerá los resultados de su proceso de admisión este viernes 3 de agosto en el sitio web oficial de la Universidad pública, para el ciclo agosto- diciembre 2108.

Cabe hacer mención que únicamente el derecho de admisión para nuevo ingreso en base a los resultados del examen que aplicó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

Al mismo tiempo se destaca la política de transparencia que impulsa el Rector JOSÉ ANDRÉS SUARÉZ FERNÁNDEZ.

Mi correo: [email protected] sígame en twitter @cartelera1997