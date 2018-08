***El Doctor Roberto Hernández Báez informó que el Resonador Magnético es de marca Siemens, de una capacidad de 1.5 Teslas, y permitirá realizar estudios de imagen de un alto nivel de resolución para detectar, entre otros padecimientos, diferentes tipos de cáncer y estará llegando próximamente al HGR 6 de Ciudad Madero

Reynosa, Tamaulipas (08/08/2018).- En el marco de la décimo quinta sesión ordinaria del H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, el delegado, Roberto Hernández Báez, informó de la adquisición de un moderno equipo de Resonancia Magnética para el Hospital General Regional (HGR) No. 6 de ciudad Madero, que vendrá a mejorar sustancialmente los procesos de detección oportuna de los diferentes tipos de cáncer, en beneficio de la población derechohabiente de toda la delegación.

Explicó el delegado federal, que el Resonador Magnético tuvo una inversión superior a los 43 millones de pesos, es de marca Siemens, de una capacidad de 1.5 Teslas, y permitirá realizar estudios de imagen de un alto nivel de resolución para cuantificar el nivel de grasa que se acumula en el hígado, lo cual evitará la toma de biopsias hepáticas para los pacientes; “el nuevo resonador será capaz de realizar estudios por espectroscopía de próstata para fortalecer la estrategia contra el adenocarcinoma de próstata”.

En este sentido, Hernández Báez hizo un enfático agradecimiento al director general del IMSS, Tuffic Miguel, por el apoyo recibido para esta adquisición, “que es de tecnología de punta, alemana, y vendrá a sumarse al resonador del HGR 270 de Reynosa, posicionando a la delegación Tamaulipas en la vanguardia de los servicios auxiliares del diagnóstico”.

Ante el pleno que conformaron los representantes de los sectores de gobierno, Obrero y Patronal, Gloria Molina Gamboa, Enrique Bocanegra Cedillo, Candelario García Flores, Iber Terán Trujillo, Jorge Pensado Robles, Juan Carlos González Salum y José Enrique Ramos Rivera, el delegado del IMSS tomó la protesta como Consejeros Propietario y Suplente, representantes del sector patronal por parte de la CONCANACO – SERVYTUR, al Doctor Abel Morón Guzmán y al MVZ Jorge Pensado Robles.

Además, se hizo un merecido reconocimiento a Juan Carlos González Salum, quien acudió a su última sesión como Consejero del Instituto. Recibió de manos de la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, una placa por su trayectoria dentro del Consejo Consultivo.

En el desahogo de la sesión el titular del Instituto, presentó un informe de actividades, entre las que destacó los avances en el Plan de Infraestructura que se llevan a cabo en el HGR No. 6 de ciudad Madero y las UMF No. 67 de ciudad Victoria y 17 de Río Bravo; además explicó a detalle la implementación de la nueva categoría de Higiene y Limpieza en el HGZ No. 11 y la UMF No. 78 de Nuevo Laredo.