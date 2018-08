Tweet on Twitter

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (09/08/2018).-

Un magistrado federal absolvió y decidió sobreseer el proceso que se seguía a Elba Esther Gordillo por lavado de dinero y delincuencia organizada. De esta forma la exlideresa magisterial ya libró todas las acusaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) le había imputado e había imputado desde febrero de 2013.

Según refirió el abogado Marco Antonio del Toro, su cliente, Gordillo Morales, ya no está en su departamento de Polanco, donde se mantenía en prisión domiciliaría, y ya se encuentra con su familia en otro domicilio.

“Debido a la muy larga situación de asilamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal.

“Por lo anterior, he decidido no tener ningún contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia”, menciona la exlíder del magisterio en una carta que leyó su jurista.

La resolución del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México le fue notificada a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a las 23:30 horas de este martes.

“El día de hoy (martes) a las 23:30 horas recibí por parte del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad, debido al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta”, leyó Marco Antonio del Toro.

Anunció además que el próximo 20 de agosto la maestra hablará con la prensa tras cinco años de reclusión.

En mayo de 2017 una magistrada federal canceló el juicio que se le sigue a Gordillo por presunta defraudación fiscal por 2 millones 199 mil pesos. Unos días antes, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la capital del país le concedió un amparo contra la orden de aprehensión emitida por el delito de defraudación fiscal equiparable.