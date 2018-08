Tweet on Twitter

Share on Facebook

***Última entrega de apoyos.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (11/08/2018).- Durante la actual administración, el Sistema DIF Reynosa, que encabeza Carlos Peña Ortiz, caminó de la mano con las familias que tienen alguna persona con discapacidad, trabajando por una ciudad incluyente.

DIF Municipal implementó un nuevo programa denominado “Contigo Soy Capaz”, enfocado a apoyar económicamente en forma bimestral: en la última entrega se otorgaron 950 estímulos educativos, que consisten en mil pesos bimestrales.

Carlos Peña Ortiz, presidente del Patronato del DIF Municipal, comentó que el programa tuvo un incremento de beneficiarios en este año, lo que significa más apoyos para los menores, jóvenes o adultos con discapacidad.

En su mensaje dijo que el tener un familiar con discapacidad, conlleva terapias, traslados, medicamentos, doctores, transporte y todo se dificulta, pero a la vez los hace más fuertes y son fuente de inspiración.

“Este programa nació gracias a un sueño de varias personas, este segmento de la población ha sido por mucho tiempo olvidado y falta mucho por hacer y debemos seguir trabajando como sociedad y gobierno para traer más beneficios a todos ustedes, ustedes nos han servido de mucha inspiración porque han visto los efectos y beneficios de este programa, gracias a las historias de ustedes hemos aprendido que todo es posible”, expresó.

Agradeció a la directora general del DIF, Oralia Cantú Cantú, a la responsable de los programas, al área médica y al CRI, por todo el apoyo brindado.

La directora general del DIF Municipal, Oralia Cantú Cantú, dijo que el programa Contigo Soy Capaz, tiene un especial significado para el DIF y aprovechó para reconocer el esfuerzo de las familias.

“Mi niño nació con algunas malformaciones por lo que pasó casi tres años en cinco cirugías, todos ustedes tienen historias muy parecidas, es muy importante que el DIF se haya dado la oportunidad de brindarnos este apoyo, si nosotros sumamos el apoyo juntamos casi 6 mil pesos, qué cosas no hemos hecho con ese dinero, nos dieron la oportunidad de cubrir las necesidades de nuestros hijos, les agradezco mucho que no solamente se hayan preocupado, si no que se ocuparon”, dijo Norma Angélica Torres, madre del niño Alfredo Careaga Torres.