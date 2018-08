Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (11/08/2018).- SOLAMENTE EN EL AÑO 2019 LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSITICIA EN LA NACION SE COMPROMETIERON HOY A REDUCIR 5,000 MILLONES DE PESOS EN SUS GASTOS DENTRO DE SU PRESUPUESTO ANUAL, ANTE EL MENSAJE DEL PRESIDENTE ELECTO AMLO de que iniciaran épocas de austeridad, imagínese los recursos de los cuales disponen en solo 12 meses, además de que con solo un mensaje del nuevo Presidente Andrés Manuel aceptaron no disponer de esta cantidad, que no tendrían los asesores de EPN la capacidad de haberlo orientado para que hiciera una declaración de este tipo y se hubiera ahorrado en los 06 años 60,000 millones de pesos para aplicarlos en programas sociales de apoyo directo a los más de 50 millones de mexicanos en pobreza extrema.

DURANTE LA REUNION QUE SOSTUVO HOY AMLO Y OLGA SANCHEZ CORDERO PROXIMA SECRETARIA DE GOBERNACIONFUE FRUCTIFERA, CORDIAL Y DE RESPETO, MANEJANDOSE EL TEMA DE MEJORAR A TRAVES DE LA CAPACITACION A LOS MINISTERIOS PUBLICOS, digo que fue fructificara porque habrá de ahorrar en los 6 años los 60,000 millones de pesos con esta platica sostenida de un par de horas, recursos que no dude habrá de canalizarlos a programas de beneficio social colectivo.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR TIENE PROGRAMADA EN SU AGENDA REALIZAR SU PRIMER VIAJE A LOS EE.UU Y REUNIRSE CON EL PRESIDENTE DE LOS GRINGOS DONALD TRUMP, POSTERIORMENTE VIAJARA A CANADA, la tercer visita que sería en la primera quince de febrero seria al Vaticano, de acuerdo a las recomendaciones que se le han estado realizando, además si el Presidente Trump continua realizando agresiones hacia México se descartaría esta primer visita por parte de AMLO.

EL PROXIMO DIA 23 DE AGOSTO EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, REALIZARA LA SEGUNDA FERIA NACIONAL DEL EMPLEO PARA JOVENES QUE TENDRA LUIGAR EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, QUE INICIARA

A LAS 08:00 DE LA MAÑANA Y CONCLUIRA A LAS 02:00 DE LA TARDE, aquí los jóvenes desempleados tendrán la oportunidad de ser contratados por las empresas que están agendadas y que requieren la mano de obras a partir del siguiente día, acciones que realiza el Gobierno del Estado y el Municipio en beneficio de la juventud.

PRECISAMENTE HOY EN EL PARQUE CULTURAL DE REYNOSA, TUVO LUGAR LA FERIA DEL CREDITO PYMER, DONDE SE APOYO A MICRO Y MEDIANOS EMRPESARIOS CON CREDITOS PARA EXTENDER SUS NEGOCIOS POR PARTE DEL GOBIERNO Y LA banca privada, igualmente se realizó la entrega de apoyo a través de la Secretaria de Desarrollo Económico que dirige Javier Villarreal, sancionaron el evento diputados locales, representante del gobernador Francisco Javier Garza de Coss y el alcalde en funciones José Alfonso Peña Rodríguez.

TODO ESTA LISTO PARA LA VISITA EL PROXIMO LUNES DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA EL PROXIMO LUNES AL PARQUE EOLICO DE REYNOSA, QUE SERA EL MAS GRANDE DE AMERICA LATINA, además de verificar el avance del mismo, darán a conocer la buenas y nuevas noticias que existen para el 2019, donde Tamaulipas sigue creciendo como el Estado energético del País, con la participación de los tres niveles del Gobierno.

REALMENTE EL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA SIGUE APLICANDOSE CON EXCELENCIA EN CUANTO A LOS APOYOS Y ACCIONES EN BENEFICIO DE TODAAS LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS, HOY SE INAUGURO Y SE REALIZO UNA EXITOSA FERIA DE REGRESO A CLASES, consistió en ofertar útiles escolares, uniformes y mochilas para los niños estudiantes a precios realmente más bajos que en los negocios establecidos, José Alfonso Peña Rodríguez fue acompañado de la delegada de PROFECO en Tamaulipas Martha Guevara de la Rosa, síndicos y regidores del actual cabildo , fue un evento exitoso.

COMO SIN DUDA ALGUNA LO SERA EL “FESTIVAL DEL TACO Y LA ALGARABIA” QUE TENDRA LUGAR HOY EN REYNOSA, EN LA CALLE DEL TACO DESDE LAS 06:00 DE LA TARDE, ORGANIZADO POR LA CANIRAC, CANACO, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO y el Gobierno Municipal, los negocios dedicados a la venta de comida mexicana estarán ofertando esta deliciosa comida a precios al alcance de todos los ciudadanos, se está haciendo la invitación a los habitantes del Valle de Texas para que asistan, ceremonia que será presidida por José Alfonso Peña Rodríguez alcalde en turno.

LA DIFERENCIA EN MATAMOROS, HOY LIDERES DE CANACO EN CONFERENCIA DE PRENSA PIDIERON AL ALCALDE EN TURNO JESUS “CHUCHIN” DE LA GARZA QUE REALICE ORGANIZADA Y ESTRUCTURADA LAS “CALLEJONEADAS “, PORQUE ADEMAS DE NO INVITAR A LOS COMERCIANTES organizados, no existen servicios sanitarios, no hay negocios en la calle nueve, prácticamente es un tianguis móvil como los de fin de semana en las pulgas, no criticaron la iniciativa sino el hacer las cosas al “ ahí se va “, el crecimiento que ha registrado Reynosa en el último año y nueve meses Matamoros no avanzo ni un 15% comparativamente, dejándolo ver como un gobierno flojo y sin capacidad de respuesta en las gestiones de Obras sociales.

BIEN POR EL ALCALDE DE VALLE HERMOSO ELECTO GERARDO ALDAPE BALLESTEROS QUIEN SE REUNIO CON SECRETARIOS DEL ACTUAL GOBIERNO ESTATAL DEL PAN Y POSTERIORMENTE CON FEDERALES PARA QUE ESTE MUNICIPIO SEA INCLUIDO EN LOS CAMBIOS FISCALES que está anunciando el próximo gabinete federal, que los Vallehermosenses también sean beneficiados con la disminución del IVA al 08%, el ISR y pagar la gasolina a un menor costo, teniendo en cuenta que el Poblados Empalme se encuentra a menos de 15 kilómetros pero hasta el momento a este municipio se le excluye de la Zona Fronteriza por el Gobierno Federal.