***El presidente electo destaca que el presupuesto de 50 mil millones de pesos sí alcanza para reconfigurar seis refinerías porque ‘no habrá corrupción y no habrá derroche’.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (13/08/2018).- Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, destaca que el presupuesto de 50 mil millones de pesos sí alcanza para reconfigurar seis refinerías, porque en las ocasiones que no es suficiente “cuando no se aplica bien” y porque “no habrá corrupción y no habrá derroche”.

Nosotros pensamos que con 50 mil millones vamos a modernizar a rehabilitar las seis refinerías y que sí nos va a alcanzar el dinero porque no va a haber corrupción, no va a haber derroche, yo creo que ahí está el diferendo”, comentó López Obrador.

No hay dinero que alcance cuando hay corrupción”, agregó.

En cuanto a la construcción de una nueva refinería, López Obrador destacó que se prevé un costo de alrededor de 160 mil millones de pesos, en tres años.

Cuando hablamos de que nos va alcanzar el presupuesto de que nos va a alcanzar para reconfigurar las seis refinerías es porque ya nos presentaron los técnicos un anteproyecto y lo mismo la nueva refinería; tenemos un anteproyecto que se ajusta a lo que costó una nueva refinería que construyeron en la India, que costó alrededor de 160 mil millones de pesos y se hizo en seis años y es un modelo que vamos a tratar de aplicar”, explicó.

Sí hay condiciones, recursos y tenemos capacidad técnica (…) vamos a contar con petróleo porque podemos aumentar la capacidad de refinación, pero si no hay petróleo crudo no se resuelve nada; el plan va acompañado de destinar 75 mil millones de pesos adicionales para perforar pozos y aumentar la producción de crudo”, agregó.