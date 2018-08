***Un DIF Diferente y de resultados.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (21/08/2018).- Un DIF diferente, joven y cercano a la gente, es el resultado de dos años de intenso trabajo por las familias de Reynosa: a través de 50 Programas de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Reynosa, logró atender a más de 203 mil 600 personas.

Carlos Peña Ortiz, presidente del patronato del DIF Municipal, rindió su Segundo Informe de Actividades, en el teatro principal del Parque Cultural, acompañado de sus padres, Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa electa y Carlos Peña Garza, su familia, el alcalde, Alfonso Peña Rodríguez, autoridades Estatales, del DIF Tamaulipas, representantes de DIF Municipales, regidores, representantes de cámaras empresariales, asociaciones civiles y ciudadanos.

En su mensaje dio a conocer que se intensificó la convocatoria con los diversos sectores de la sociedad para darle sentido al “Proyecto de Todos”, un proyecto humano y solidario en el que participaron todos los actores sociales involucrados con la asistencia social, además de contar con el apoyo del Gobierno del Estado, del Sistema DIF Tamaulipas, de la Presidencia Municipal y de quienes laboran en el Sistema DIF Reynosa para cumplir con los objetivos de cada programa y cambiar las condiciones de quienes padecen los efectos de la marginación, en especial de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, sobre todo con los programas: Contigo Soy Capaz, Apoyando Tu Futuro y Campañas permanentes.

“Agradezco al Gobernador del Estado Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, señora, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, a los integrantes del honorable Cabildo, del Patronato y Voluntariado DIF Reynosa, gracias desde el fondo de mi corazón a los empresarios, las maquiladoras, asociaciones civiles, cámaras, distintos gobiernos, asociaciones de Estados Unidos, iglesias y ciudadanos que nos han apoyado todo este tiempo, porque gracias a ellos hemos podido ayudar mucho más”, dijo.

Reconoció el trabajo y esfuerzo de todas las mujeres de Reynosa, porque dan impulso, dinamismo a la ciudad y son pilar de las familias.

“Soy hijo de una mujer valiente y amorosa, que ha tenido una historia difícil, creía que era la única, hoy conozco muchas historias más y me doy cuenta que las mujeres son una bendición que Dios nos dio, que cada una de ellas vive su historia y su destino con dignidad y que todas anteponen su bienestar por el de sus esposos, hijos o cualquiera de su familia ¡Así son ellas! Mamá, aunque sé que no eres la única mujer extraordinaria, me alegra y tranquiliza saber y ver que son millones de mujeres luchando por una mejor sociedad, todo mi respeto, cariño y admiración”, expresó.

El presidente del patronato del DIF Municipal, recalcó que los jóvenes también fueron parte importante, ya que en estos casi dos años, se generaron ideas que fueron premiadas nacionalmente, un ejemplo el programa de becas para hijos y hermanos de personas internas en el penal Apoyando Tu Futuro, que logró un acercamiento con una población que debe ser escuchada y atendida.

“Lic. Oralia Cantú, quiero decirte que nunca hubiera podido hacer este trabajo sin tu ayuda, gracias de todo corazón, eres una gran mujer, cálida, inteligente y con un gran corazón, gracias por compartir esta experiencia conmigo, no me cabe duda que nos has dejado una enorme lección a todos, gracias por enseñarnos a darle importancia a las cosas que pensamos que son pequeñas, porque en verdad no lo son, gracias por ayudarnos a crecer y a creer en nosotros mismos y ser mejores cada día”, dijo.

Durante su mensaje, Carlos Peña Ortiz, agradeció en forma especial a su madre, la alcaldesa electa, Maki Esther Ortiz Domínguez, por enseñar que se pueden hacer las cosas bien, y que es posible tener una ciudad con un futuro mejor y prometedor.

“Gracias mamá por enseñarme que donde muchos pierden la fe es donde más hay que tener esperanza, gracias mamá por darme entendimiento con tu sabiduría, por hacerme ver que los jóvenes podemos tener una mejor vida con una beca de estudios, por enseñarme que los adultos mayores, las mujeres, las personas discapacitadas y cualquier persona en este mundo por más chico o más grande que sea, merece ser escuchado y tomado en cuenta en el verdadero desarrollo de cualquier comunidad, pero sobre todo, gracias por enseñarme a través de tu ejemplo que si se puede caminar hacia la paz, empezando de adentro hacia afuera, reforzando con la prevención, los valores, generando riquezas y oportunidades para todos”, apuntó.

Agradeció a su padre por ser un ejemplo de vida y por hacer ver que cualquier día es un buen día para empezar de nuevo: “Gracias papá por compartir momentos tan importantes en mi vida y por tus consejos, siempre oportunos que me han ayudado a tomar mejores decisiones, les platico que tomé la decisión de encabezar la presidencia del Sistema DIF Reynosa hace casi dos años, porque mi papá luchaba con su cuarto cáncer, y gracias a Dios y al cariño de todos aquellos que lo rodean salió adelante, y sé que ahora que él esté en mis zapatos lo hará de la mejor manera posible. ¡Que Dios te bendiga papá! ¡Trátenlo bien, se los encargo!”, dijo el presidente del patronato del DIF local.

Expresó al equipo del DIF, todo el cariño y reconocimiento, ya que son los ángeles que llevan esperanza a los más vulnerables de esta gran ciudad.

“Trabajar en el Sistema DIF Reynosa ha sido para mí hasta ahorita, la mejor experiencia de mi vida, nunca la olvidaré y estaré eternamente agradecido y comprometido a seguir haciendo mi mayor y más grande esfuerzo por lograr cada día con mi granito de arena un mejor Reynosa y un mejor México, me llevo las sonrisas, los abrazos, las palabras cálidas, las penas y los reclamos justos, me llevo los momentos alegres y los no tanto, me llevo historias y momentos que le dieron rumbo a mi vida. Este no es un adiós, sino un hasta luego, gracias por tanto Reynosa”, finalizó.

En su mensaje se informó que durante el periodo 2016-2018, se apoyó a niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

***PROGRAMAS ALIMENTARIOS

Con el programa Nutriendo a Tamaulipas, del Sistema DIF del Estado que preside la Señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, se distribuyó cada 3 meses 12 mil 500 despensas a un padrón de 2 mil 500 familias y con el programa Nutriendo se benefició en Reynosa a 3 mil familias que recibieron cada 2 meses su canasta básica y alrededor de 36 mil 500 familias beneficiadas por única vez en Audiencias Públicas, además de Brigadas Multidisciplinarias y en Atención Ciudadana. En total, se distribuyeron más de 58 mil 300 despensas a familias de escasos recursos.

El Programa Desayunos Escolares, se atendió con desayunos diarios calientes a 16 mil menores de 182 Escuelas de Educación Inicial, Especial, Preescolar, Primaria y Secundaria, a quienes se distribuyeron más de 4 millones 883 mil 600 raciones alimenticias, de las cuales el 76% fueron cubiertas por el DIF Municipal y el resto por DIF Tamaulipas, además se habilitaron 7 cocinas populares en lugares marginados y con el programa Aliméntate Bien se ofrecieron pláticas y orientación a 2 mil 300 personas, beneficiando en total a 61 mil 200 personas.

***FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Carlos Peña Ortiz, informó que se ofreció capacitación en 17 tipos de oficios o talleres en 11 Centros CEDIF, a más de 4 mil 500 personas, se llevaron 24 muestras, bazares y exposiciones con la asistencia de más de 5 mil personas; de la misma forma se capacitó en 185 jornadas gratuitas para beneficiar a 8 mil 800 personas de escasos recursos, sin dejar de contar los más de 2 mil alumnos que concluyeron su preparación en algún oficio, la mayoría integrados a un empleo o autoempleo.

En las Guarderías Infantiles en la presente administración se atendieron a 400 niños y niñas en áreas de lactantes y maternal con servicio integral de calidad, con más de 404 mil raciones, beneficiando directamente a 380 familias.

El Sistema DIF Reynosa cuenta con 33 centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), 30 en la zona urbana y 3 en la rural, donde 42 orientadores comunitarios atendieron a 2 mil 660 alumnos de Educación Preescolar.

A través del programa Integración Familiar, Social y Comunitaria se impartieron 161 pláticas de valores a 7 mil alumnos de Escuelas de Educación Básica y padres de familia para impulsar esta práctica como una constante en su vida personal, familiar y social: en total se benefició con el Programa Fortalecimiento Familiar a más de 14 mil 300 personas con acciones para promover los valores, preservar nuestras tradiciones y la unión familiar.

Con el Programa Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo y Trabajo Infantil (PANNARTI) se atendió 680 menores en circunstancias de vulnerabilidad, con 66 pláticas de Promoción de los Derechos de la Infancia, 453 pláticas de sensibilización a familias y escuelas; 29 talleres Una Hora Contra el Trabajo Infantil y 17 talleres Alto al Trabajo Infantil, además 600 alumnos con bajo aprovechamiento asistieron a 2 mil 340 sesiones de apoyo escolar y reintegramos al Sistema Educativo a 57 menores que no asistían a la escuela.

El presidente del patronato del DIF Municipal, en su mensaje explicó que con los programas de Atención a Jóvenes se impartieron 244 pláticas informativas a más de 7 mil 570 alumnos sobre temas de alcoholismo, drogadicción, prevención del consumo de tabaco, valores, y acoso escolar de 73 escuelas del municipio, beneficiando a más de 11 mil 500 personas entre adolescentes, jóvenes, padres de familia y maestros de escuelas de educación básica, medio superior y superior de esta ciudad.

***PROGRAMAS ESPECIALES

Mediante la Campaña de Aparatos Funcionales se entregaron 475 sillas de ruedas, bastones, muletas y andadores para cubrir la demanda de solicitudes a través de Atención ciudadana: con el Programa Contigo Soy Capaz, se entregaron 7 mil 124 apoyos económicos a 900 personas con discapacidad en su mayoría niños y niñas; Con Apoyando tu Futuro se dieron estímulos educativos a 283 hijos de internos del CEDES que se encuentran cursando algún nivel de estudios.

Con el Programa Prevención de Riesgos, Piénsalo bien, Atención a Madres Adolescentes, con atención integral a más de mil 300 madres adolescentes: con los programas Atención a Jóvenes se brindaron acciones preventivas y de atención a más de 32 mil 800 jóvenes y adolescentes del municipio: en suma, con los programas de Fortalecimiento Familiar se logró apoyar a 55 mil 300 personas.

***ADULTO MAYOR

El Sistema DIF Reynosa cuenta con 7 Casas Club a donde asisten 228 adultos activos para recibir talleres de manualidades y ejercitamiento, se promovió la conformación de 27 Grupos en Comunidad con la participación de cerca de 700 adultos: asisten a Casas Club y Grupos en Comunidad cerca de mil adultos mayores.

En la Estancia de Cuidado Diario se tiene a 11 abuelitos y con el programa Adultos en Acción: En total los programas de la tercera edad, atendieron mil 900 abuelitos.

***ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA

DIF Reynosa, en dos años además llevó 107 campañas médicas y brigadas con servicios médicos para 6 mil 350 personas de 180 colonias y localidades del municipio; en campañas se entregaron mil 204 aparatos auditivos, mil 865 lentes, 232 cirugías de cataratas y 400 estudios de mamografías.

Con 7 consultorios se benefició a 4 mil 900 personas, brindando 10 mil 400 consultas médicas, cerca de 26 mil 400 servicios médicos y se realizaron 131 visitas domiciliarias, así como alrededor de 18 mil 800 consultas y tratamientos a 7 mil 850 personas en 4 consultorios y 2 unidades móviles.

Con Salud Integral de la Mujer atención en 3 unidades fijas y móviles, se apoyó a más de 3 mil 200 mujeres con 4 mil consultas médicas y 10 mil 850 servicios médicos; con el programa Apoyo a la Mujer y al Niño, se benefició con mil 313 pasajes a pacientes con cáncer y sus acompañantes que recibieron sus tratamientos oncológicos en la Cd. de México, Monterrey, Matamoros, Altamira y Victoria, mientras que con el programa Bienestar Comunitario se confirmaron 10 grupos de desarrollo con 340 familias: En total se apoyó a más de 22 mil 600 personas de escasos recursos económicos.

***CENTROS ASISTENCIALES

En el Centro de Rehabilitación Integral CRI se atendieron 6 mil 100 personas con 98 mil 700 acciones y este año se cumplió con los trámites de COEPRIS para certificar al centro como espacio libre de humo de tabaco.

Con el programa de Estimulación Múltiple Temprana, se apoyó a 2 mil 050 niños y niñas con problemas, se brindaron 49 mil 250 acciones consistentes, además de atención con el Cuarto de Estimulación Multisensorial y Sin Límites, que benefició a más de mil 900 personas con 2 mil 200 acciones, expedición de 350 credenciales a personas con discapacidad y circulan 7 unidades de la Ruta Sin Límites de los cuales 2 son taxis, apoyando a 3 mil 550 personas con 25 mil 150 traslados al Centro de Rehabilitación Integral para tomar terapias y a diferentes destinos de la ciudad.

En la Casa Hogar del Niño se atendió a 650 niños, niñas y adolescentes con 19 mil 800 servicios, sirviendo más de 213 mil 300 raciones alimenticias y en la Casa del Adulto Mayor se benefició a 109 adultos mayores en situación de abandono con más de 165 mil 200 acciones, distribuyendo 201 mil 540 raciones alimenticias.

El DIF Reynosa ofrece a la población de escasos recursos el Velatorio Municipal y previo estudio socioeconómico se apoyó a 382 familias que solicitaron servicios funerarios quienes fueron atendidas en los momentos difíciles al perder a un ser querido, 24 personas invidentes asistieron a 4 mil 150 sesiones de rehabilitación y capacitación.

Con un esquema integral con énfasis en la calidad y calidez se apoyó en los centros asistenciales del DIF a 15 mil 100 personas en situación de alta vulnerabilidad, con más de 364 mil 800 gestiones, trámites, servicios, sesiones y eventos.

***PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

A través de la Procuraduría, DIF brindó protección a 310 Niños, Niñas y Adolescentes, se benefició con asistencia jurídica a más de 14 mil 500 personas, mediante la Línea de Auxilio, se atendieron demandas de 343 personas en situación apremiante, mientras que con el Albergue para la Mujer y su Familia se apoyó a 41 mujeres e hijos.

En Mediación Familiar se atendió a 4 mil personas con algún conflicto familiar, además con Psicología y Trabajo Social, Violencia Familiar contra la Mujer y Violencia de Género, se llevaron 864 investigaciones y supervisiones de campo para atender a un total de 431 mujeres maltratadas.

En el Centro de Atención a Menores Fronterizos se atendieron 3 mil 067 niños, niñas y adolescentes, sin dejar atrás el módulo para menores migrantes; en la protección de niños, niñas y adolescentes y atención a la mujer y su familia se atendió a 25 mil 700 personas.

***ENLACE VOLUNTARIO

El Voluntariado contó con la participación de 24 jóvenes y 23 Damas Voluntarias quienes realizaron actividades, ambos grupos llevaron a cabo 29 colectas y campañas y 142 actividades para beneficiar a 19 mil 900 personas con la entrega de 31 mil 800 apoyos en especie.

***ATENCIÓN CIUDADANA

Se dio una respuesta concreta, a través de los programas del DIF y gestiones hechas con dependencias estatales, municipales e instancias particulares a más de 28 mil 150 peticiones para beneficiar a 30 mil 200 personas con la entrega de más de 296 mil apoyos, de los cuales 6 mil 350 fueron subsidios económicos y 289 mil 750 apoyos en especie.

***VINCULACIÓN Y PROCURACIÓN DE APOYOS

A través del área de Vinculación se celebraron 80 acuerdos y convenios, 110 proyectos y solicitudes de apoyo; más de 380 estudiantes de educación media superior y superior realizan su servicio social y prácticas profesionales; con el programa Procuración de Apoyos participaron 26 organismos públicos y 218 privados así como 2 mil 660 particulares quienes donaron al DIF más de 300 mil apoyos en especie distribuidos en su totalidad a población abierta, centros asistenciales y comunidades rurales.