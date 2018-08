Tweet on Twitter

***Asegura estar concentrado con su familia y en negocios personales.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (21/08/2018).- El diputado local con licencia, Jesús María Moreno Ibarra, descartó la posibilidad de regresar al Congreso de Tamaulipas a concluir su periodo, pues aseguró que algunas complicaciones personales lo llevaron a tomar la determinación de dedicar su tiempo a su familia y a sus negocios.

“No voy a regresar, no está dentro de mis planes regresar al Congreso, por ahorita he estado atendiendo mis negocios personales, he estado pasando un tiempo con mi familia y más delante veremos donde podemos notros colaborar”.

Comentó que ha recibido algunas invitaciones para dirigir otros proyectos, entre ellos la dirección de COMAPA, así como en el Estado y Municipio, pero prefirió no abundar en detalles hasta que tome una decisión.

“No me gustaría andar hablando mas que de lo que hay ahorita, no hay nada, sí hay algunas invitaciones por ahí, pero me gustaría ser mas mesurado en mis comentarios y esperar a ver dónde podemos ser útiles”.

Cabe recordar que el lugar de Moreno Ibarra lo ocupó su suplente Luis René Cantú Galván, “El Cachorro”.