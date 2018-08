***Determina tribunal, al desechar impugnaciones.

Tampico, Tamaulipas (21/08/2018).- El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, el día de hoy a las 18:30 horas, celebró sesión pública, en la cual resolvió un (1) Recurso de Defensa de Derechos Político-Electorales del Ciudadano, un (1) Recurso de Apelación y nueve (08) Recursos de Inconformidad.

El Recurso de Inconformidad identificado bajo la clave TE-RIN-08/2018 y su acumulado TE-RIN-28/2018 interpuestos por el PRI y MORENA respectivamente, a través de los cuales, impugnaron los resultados consignados en el acta final de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la planilla registrada por la coalición “Por Tamaulipas al Frente” encabezada por Maki Esther Ortiz Domínguez. Por unanimidad el Tribunal declaró infundados los agravios expuestos por ambos actores, en primer lugar, porque no se aportaron pruebas que sustentaran el supuesto uso de recursos públicos por la ganadora y en segundo, debido a que no existió un rebase al tope de gastos de campaña por la planilla triunfadora. Sin embargo, el Pleno del Tribunal, determino la nulidad de tres casillas, ya que la votación se recibió por personas no autorizadas que no pertenecen a la sección correspondiente a cada casilla. En conclusión, al no darse un cambio de ganador en la nueva sumatoria de votos, se confirmó la declaración de validez y constancia de mayoría.

También, el Pleno del Tribunal Electoral, dictó sentencia en el Recurso de Inconformidad precisado con la clave TE-RIN-20/2018, promovido por María Esther Lozano Hernández y José Andrés Zorrilla Moreno, Presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas, y el segundo, como candidato a presidente por dicho Municipio, mediante el que impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Municipio de Madero, Tamaulipas, así como la validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”. El Tribunal Electoral, califico en parte infundados los agravios del actor, ya que el aspecto de la elegibilidad del candidato ganador, es un tema que fue resuelto con anterioridad por el Tribunal, y por otra parte, fundados para determinar la nulidad de diez casillas, modificando los resultados del cómputo, pero sin variar el resultado a favor de la coalición vencedora.

Por otra parte, en los Recursos de Inconformidad identificados bajo la clave TE-RIN-29/2018 y su acumulado TE-RIN-36/2018, promovidos por el PRI y la coalición “Juntos Haremos Historia”, en contra del resultado del cómputo, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, en la elección de Altamira, Tamaulipas. Por unanimidad, el Tribunal estimo ambos recursos infundados, pues tanto el Partido Revolucionario Institucional, como la coalición, no probaron las causales de nulidad invocadas relacionadas con alteración de boletas en las casillas especiales, transporte y entrega de paquetes electorales por personas distintas a las autorizadas, utilización de recursos públicos en la campaña electoral, entrega extemporánea de los paquetes electorales, entre otras, resultando parcialmente fundado un agravio de la coalición “Juntos Haremos Historia”, declarando la nulidad de la votación recibida en una casilla, sin que esto resulte, en un cambio de ganador.

Además, en los Recursos de Inconformidad identificados bajo la clave TE-RIN-23/2018 y su acumulado TE-RIN-24/2018, ambos promovidos por el PRI, en contra del resultado del cómputo, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, en la elección de Río Bravo, Tamaulipas, y del oficio CME-595/2018, que contiene el acta final de escrutinio y cómputo municipal para el prenombrado ayuntamiento, derivado de un segundo recuento de votos recibidos en casillas. Por unanimidad, el Tribunal estimo infundados el primer recurso y parcialmente procedente el segundo, pues el Partido Revolucionario Institucional, no probo las causales de nulidad invocadas, declarando la nulidad de la votación recibida en dos casillas, pero, al no darse un cambio de ganador en el nuevo computo, se confirmó la declaración de validez y constancia de mayoría a favor la coalición “Por Tamaulipas al Frente”.

Asimismo, se conoció del recurso ciudadano señalado con la clave TE-RDC-69/2018 y su acumulado el Recurso de Inconformidad TE-RIN-34/2018, interpuesto por José Luis

Campos Salazar y por el Partido del Trabajo, impugnando la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional por parte de la autoridad electoral, el Pleno del Tribunal resolvió por unanimidad, desechar por extemporáneo el Recurso TE-RDC-69/2018 y en cuanto al Recurso de Inconformidad, declarar fundados pero inoperantes los agravios, toda vez toda vez que entre otros motivos, el IETAM no cuenta con facultades para investigar o perseguir posibles conductas constitutivas de delito, por ello, confirmo la resolución controvertida.

Con esta sesión, el Tribunal Electoral del Estado, ha resuelto todas las controversias relativas con la celebración de los comicios en el Estado.