Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (22/08/2018).- EFECTIVAMENTE EN POLITICA NADA ES FORTUITO NI GRATUITO Y MENOS EN MEXICO, LOS PARTIDOS POLITICOS MAS FUERTES EN LA NACION ACTUALMENTE ENTRAN EN LA PRIMERA ETAPA DEL PERIODO DE RENOVACION DE SUS COMITES DIRECTIVOS NACIONALES UNA VEZ PASADA la contienda Nacional, actualmente se realiza una lucha interna dentro de los mismos, la negociación se realiza actualmente en las sedes de la capital del País de frente a los Congresos Nacionales ordinarios que deberán concluir en el presente y siguiente mes, tomando en cuenta que para el mes de Octubre deberán tener los nombres de los candidatos a diputados locales “palomeados” para participar en proceso electoral del 2019.

TODO HACE INDICAR QUE EN EL PRI CLAUDIA RUIZ MASSIEU ACTUAL LIDER INTERINA SERA RATIFICADA COMO PRESIDENTA PARA EL PROXIMO PERIODO, SOBRINA DEL EXPRESIDENTE DE MEXICO CARLOS SALINAS DE GORTARI, RUIZ MASSIEU AUNQUE NO TIENE EL LIDERAZGO que se necesita para sacar al PRI del último lugar como Instituto Político en el País, no existe otra persona que pudiera ocupar este lugar, lo que refleja que sigue yendo “ en picada” el tricolor como partido político, es poca la experiencia, iniciativas, conocimiento, operatividad de arraigo y para negociar de Ruiz Massieu que no tendrá ningún efecto político que pudiera ponerlo en segundo lugar, el segundo a mando como secretario general será el Gobernador de Yucatán Rolando Zapata un completo desconocido en ámbito Nacional, al menos en Norte y centro del País no tiene presencia.

ASI MISMO EN EL PARTIDO ACCION NACIONAL EL FAVORITO MARKO CORTES HA IDO SUMANDO APOYOS EN SU CAMINO QUE HA IDO ALLANANDO HACIA LA PRESIDENCIA NACIONAL DEL PAN, GUSTAVO MADERO Y JAVIER CORRAL GOBERNADORES DE CHIHUAHUA HORA SI QUE ya “ le dieron el sí” en su voto de confianza, sin embargo Rafael Moreno Valle exgobernador de Puebla sigue picando piedra en el sentido de que quiere

seguir siendo parte del comité directivo Nacional, su mensaje fue público al ofertar una candidatura de Unidad con Marko Cortes para evitar fricciones o quebraduras hacia el interior del Partido que solamente lo debilitarían en estos tiempos difíciles y que se requiere de seguir sumando.

EL DOMINGO EN LA CAPITAL DEL PAIS SE EFECTUO EL CONGRESO NACIONAL DE MORENA PRECISAMENTE PARA ESTABLECER LOS ESTATUTOS Y RENOVAR LA DIRIGENCIA NACIONAL, LA ACTUAL LIDER YEIDCKOL POLEVNSKY, NO QUISIERON abrir el abanico al registro de miembros para evitar filtraciones, acordando ser hasta noviembre del próximo año 2019 cuando se realicen, es decir no habrá movimientos algunos, todo seguirá igual porque así lo dispuso “ya saben quién “.

LOS ECOS SOBRE LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECIERA LA EXDIRIGENTE SINDICAL NACIONAL DE LOS MAESTROS ELBA ESTHER GORDILLO CONTINUA GENERANDO POLEMICA, SE AUTONOMBRO INCOENTE, VICTIMA DEL ACTUAL GOBIERNO, PRACTICAMENTE se dio “un baño de pureza público” que ni en el Vaticano se ven, solamente recordarle que la PGR presento pruebas de la mansión que tiene en extranjero con un valor de 4 millones de dólares, los pagos que hacia hasta por 30 mil dólares de sus joyas y ropa, dinero que bien pudieran invertirse en escuelas, en beneficio de la educación, porque no crea que era de sus ahorros de toda la vida, además de que nunca los juntaría ni trabajando doble turno, requeriría de cientos de años para lograrlos, no hay que olvidar el refrán mexicano verdadero que dice “ Perro, huevero, ni aunque le quemen el hocico”.

AL REALIZARSE EL SEGUNDO Y ULTIMO INFORME DEL SISTEMA DIF-REYNOSA POR PARTE DE SU TITULAR CARLOS PEÑA ORTIZ QUIEN LLEVA COMO SU DIRECTORA A LA LIC. ORALIA CANTU, ULTIMO INFORME PORQUE EL JOVEN PROFESIONISTA califico para seguir sus estudios de maestría en una Universidad del extranjero hacia donde partirá, este cargo lo ocupará por los tres años siguientes su señor padre Lic. Carlos Peña de acuerdo a la declaración de la alcaldesa reelecta Dra. Maki Ortiz Domínguez.

EL INFORME DEL DIF-REYNOSA REUNIO A LA CLASE POLITICA REYNOSENSE, JESUS MA “CHUMA” MORENO IBARRA LLEGO ACOMPAÑADO

DEL EXCANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL ERNESTO “NETO” ROBINSON, EL ALCALDE EN FUNCIONES JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ CON SINDICOS Y REGIDORES HIZO ACTO DE PRESENCIA, Lic. Javier Garza de Coss representante del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca.

CARLOS PEÑA ORTIZ EN SU MENSAJE AGRADECIO A SU EQUIPO DE TRABAJO SU RESPALDO, IGUALMENTE RECONOCIO EN SUS PADRES A UN MATRIMONIO FUERTE ANTE LAS ADVERSIDADES QUE LE HAN DADO UN GRAN EJEMPLO, ASI MISMO públicamente reitero el agradecimiento al Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca y la Presidenta del DIF-Tamaulipas Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca el respaldo que le otorgaron, todo con un objetivo servir a los niños, adultos y personas con discapacidad para que sean parte activa de la sociedad reynosense.

EL DIPUTADO JESUS MA “CHUMA” MORENO IBARRA DESCARTO QUE VAYA A REGRESAR COMO DIPUTADO LOCAL PROPIETARIO AL CONGRESO DE TAMAULIPAS, ACTUALMENTE SU LUGAR es ocupado por su suplente Luis “Cachorro” Cantú, se está dedicando a sus negocios particulares, fue cauteloso en sus declaraciones y no descarto que pudiera ocupar la gerencia de COMAPA.

PERO DIRIGIENDONOS AL POLEMICO MUNICIPIO DE RIO BRAVO, QUIEN PRIMERO FUERA CANDIDATO DEL PAN A LA PRESIDENCIA MUNICIPÁL CARLOS ULIVARRI QUIEN RECIBIO LA CONSTANCIA COMO ALCALDE ELECTO, HOY CELEBRO QUEEL DICTAMEN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TAMAULIPAS le concedió la razón legal al validar la elección, las impugnaciones presentadas por los otros candidatos inconformes no fueron suficientes para cambiar el resultado electoral del 1º de Julio del presente año.

CONVOCANDO CARLOS ULIVARRI A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIO DETALLADAMENTE LOS RESULTADOS DEL CONTEO E IMPUGNACIONES, AFIRMANDO QUE ESTE MIERCOLES ACUDIRA SU EQUIPO DE TRANSICION A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL para ir realizando los movimientos necesarios, en cuanto a los funcionarios afirmo que se irán dando a conocer en el mes de Septiembre, una vez que el TRIFE del fallo, invito públicamente a quienes participaron como candidatos a integrarse a la próxima administración pública porque con sus ideas, iniciativas y

proyectos se pueden hacer realidad porque se persigue el beneficio para el desarrollo de Rio Bravo, nostálgicamente recordó que este día celebraría un año más de vida su hijo Carlos ( QEPD ) que le fue arrebatado por la inseguridad, a él le dedico esta lucha y todo el trabajo que realizara para que el cambio llegue socialmente a todo el Municipio de Rio Bravo.

EL RECTOR DE LA UAT ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ CONVIVIO CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN CIUDAD VICTOIRA HOY, DENTRO DEL EVENTO “CONOCE TU UNIVERSIDAD “, dándoles la bienvenida y refrendando su compromiso de continuar trabajando con el Gobierno del Estado para buscar la excelencia educativa, que los universitarios tengan las mejores herramientas en sus conocimientos profesionales.

EN MATAMOROS EL ALCALDE MARIO LOPEZ “LA BORREGA” REALIZO UNA REUNIO DE ACERCAMIENTO CON LOS MATAMORENSES, DONDE DEJO EN CLARO QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE INICIA el 1º de Octubre es incluyente, nunca va a cambiar porque es un gobernante que sale del barrio humilde, que sintió en carne propia el hambre, la pobreza, pero eso lo hizo ser y forjarse como un hombre de bien , el cambio está en marcha, la constitución establece que el pueblo es el que manda y asi será en Matamoros.