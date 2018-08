Tweet on Twitter

Monterrey, NL. (22/08/2018).- Panistas de Nuevo León protestaron este miércoles ante el Tribunal Estatal Electoral y en el Congreso del estado por el fallo que canceló el triunfo de sus candidatos a las alcaldías de Monterrey y Guadalupe, para finalmente dárselo al PRI.

Primero, un grupo de militantes encabezado por Jesús Policarpo Flores, dirigente de Acción Nacional en Monterrey, se presentó en la sede del TEE con figuras de cerdos y urnas.

En las figuras aparecen los nombres de los dos magistrados que votaron por la anulación de las casillas y el del dirigente del PRI en el estado, Pedro Pablo Treviño, mientras que en las urnas las palabras “vergüenza” y “llenadera”.

También llevaron billetes falsos y todo esto lo pretendían entregar a los magistrados, pero los guardias no les permitieron el acceso y después de una hora decidieron abandonar el lugar.

“Sabemos que esto es un robo y que ellos son los culpables. Además queremos felicitar a Pedro Pablo, porque él se acabó en sólo unos meses los años de historia del PRI”, expresó el dirigente del PAN en Monterrey.

Por otra parte, en el Congreso los legisladores panistas Yanira Gómez, Erasmo Santos y Daniel Carrillo se pusieron de pie portando una playera con el mensaje #RespetaMiVoto.

“Es una injusticia, la gente está hasta la madre de la política y lo está porque estamos viviendo estas etapas, 18 años después de haber cruzado el nuevo milenio, seguimos con estas mismas prácticas que retroceden a la democracia y al pueblo le duele.

“Antes era robando elecciones en las urnas, hoy es a través de una descomposición de voluntades”, dijo Carrillo al tomar la palabra.

La priista Ludivina Rodríguez declaró que las actuales han sido las elecciones más desorganizadas de la historia del estado y que eso benefició a los panistas.

“Todas estas irregularidades favorecieron al PAN. Como partido respetamos la ley y las reglas electorales, desde el primer momento acudimos a las instancias legales. Si alguien no está de acuerdo, debe seguir las causas legales, pero no confundir, no violentar”, señaló.