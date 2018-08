Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (24/08/2018).- Temas sobre seguridad, bienestar social, desarrollo económico y turístico, así como la coordinación que habrá entre los tres órdenes de Gobierno, fueron puntos clave tratados durante el primer encuentro estatal al que asistió el presidente municipal electo de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion y que estuvo encabezado por el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Fue durante la reunión de trabajo efectuada este jueves 23 de agosto en el Casino Victorense de la capital del Estado, en donde los 43 alcaldes y alcaldesas electas de esta entidad, también tuvieron su primer acercamiento con quienes integran el Gabinete del jefe del Ejecutivo Estatal.

A los mandatarios municipales que entrarán en funciones el próximo 1 de Octubre, les externaron el apoyo para trabajar de manera conjunta a favor de los tamaulipecos y desde luego, manteniendo una estrecha colaboración con el gobierno que encabezará a partir del primero de Diciembre, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

“Construyendo una visión compartida para Tamaulipas”, se denominó esta reunión de trabajo en la que se puntualizó la necesidad de que los municipios con mayor índice poblacional cuenten con su propia policía para atender los delitos del fuero común, aunque también seguirán contando con el apoyo del estado en relación a los del fuero federal.

Sin embargo, también asentó que “el problema de inseguridad, radica en el deterioro del tejido social donde nadie trabaja directamente, y no es sencillo, lleva mucho tiempo reestablecerlo, pero no me refiero a las autoridades únicamente, sino a la sociedad en general”, dijo el Gobernador.

En este encuentro, también se habló de las responsabilidades propias de un Municipio y del trabajo y acercamiento permanente que deben tener con el Estado y la Federación.

Finalmente los alcaldes electos, participaron en una mesa de trabajo en la que se puso a disposición las diversas secretarías estatales para iniciar trabajos a favor de las familias tamaulipecas.