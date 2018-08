Tweet on Twitter

Share on Facebook

***Se manifiestan a las afueras del complejo señalando algunas irregularidades.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Reynosa, Tamaulipas (30/08/2018).- Un pequeño grupo de trabajadores de Petróleos Mexicanos se manifestó a las afueras del complejo para externar algunas irregularidades de las que dicen son víctimas desde hace tiempo, así como para pedir al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que intervenga en el organismo para acabar con la corrupción que prevalece y lacera a la fuerza laboral.

Artemio Jameson Tijerina, aseveró que han sido castigados con anterioridad por externar sus inconformidades, por lo que algunos llevan meses sin cobrar su salario o sin recibir atención médica.

Reveló que de octubre del 2017 a la fecha han sido sujetos de retención de apoyos de gasolina, viéndose afectados alrededor de 120 personas por una suma total de 800 mil pesos. Así mismo alegó la detención de 6 meses de tiempo insalubre, viáticos, entre otras prestaciones.

“Hay opresión, hay represión, hay amenazas, y una es retención de salarios, retención de derechos contractuales, por ejemplo, no nos quieren entregar los prestamos administrativos, nos ponen en una lista negra, nos mandan a investigaciones fraudulentas, nos quitan las comisiones, de trabajo, los equipos a quienes trabajamos en perforación, están regresando a gente del sur que es de Reynosa en venganza porque hemos alzado la voz”.

Indicó que el sindicato ha estado trabajando para defender a los trabajadores, tan es así que se realizó una investigación que dejó resultados a favor de los empleados, sin embargo, el manifestante dijo que a raíz de este proceso los hostigamientos empeoraron.

Jameson Tijerina manifestó que confían en que López Obrador intervendrá en la defensa de los trabajadores y colocará al frente de PEMEX a dirigentes con disposición de hacer las cosas correctamente.

“Ya no más corrupción, ya no más miedo, ya no más estar callados, tenemos que alzar la voz”, finalizó.