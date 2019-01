En 2019 Seguiremos Avanzando con Orden y Certidumbre: Chucho Nader.

***Confía en que el presupuesto federal y estatal no sufra modificaciones.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (02/01/2019).- El Presidente municipal, Jesús Nader Nasrallah aseguró que durante el presente año se continuará trabajando con un estricto orden financiero, a fin de cumplir los propósitos y objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Presupuesto de Egresos de 2019 y se mostró confiado en que las partidas presupuestales de la Federación no se vean afectadas.

En entrevista, el jefe de la comuna precisó que en su administración existe la confianza de seguir avanzando en la construcción de una ciudad moderna, a través de obras y acciones que brinden bienestar a la población y una mejor calidad a las familias tampiqueñas.

“Pues esperemos que no se vean afectadas las partidas presupuestales; apenas va iniciando el año, y estaremos muy atentos a cualquier tipo de cambio y movimiento para poder analizar y esperemos que no nos afecte a las finanzas municipales. Hemos estado muy en contacto con la Tesorería del Estado y estaremos muy a la expectativa de cualquier situación”, expresó.

Jesús Nader subrayó que durante los primeros tres meses de su administración, las partidas estatales y federales han llegado sin recortes, ni contratiempos, por lo que confía en que esta tendencia se mantenga sin cambio; sin embargo aclaró que durante 2019 serán muy cuidadosos de los recursos, a fin de lograr mayor eficiencia en el gasto público.

“Durante 2018 las partidas llegaron completas y sin ningún problema, tanto las estatales como las federales; y estamos muy conscientes de que este año tendremos que cuidar mucho los recursos, ser más eficientes y muy cuidadosos: y reitero que esperamos que esas partidas no se vean mermadas, por alguna situación ajena y poder nosotros aprovechar este presupuesto de 2019”, indicó.

El Presidente municipal sostuvo que el presente año será el de la consolidación de grandes proyectos que generarán empleo, derrama económica, y modernización de la infraestructura urbana de la ciudad; además que se pondrán en marcha programas especiales para que, “Tampico brille en el ámbito estatal y nacional”, dijo.