En marcha audiencias públicas para la reforma constitucional en la creación de la Guardia Nacional.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (08/01/2019).- A fin de enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista con diversos sectores sociales y que la ciudadanía conozca las diversas opiniones sobre la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional; se lleva a cabo en la cámara de diputados, audiencias públicas organizadas en mesas de trabajo a partir de este martes 8 de enero.

El Diputado Federal por el 07 distrito electoral Erasmo González Robledo, participa en estas mesas de trabajo, en las que han sido convocados senadores, gobernadores de diversos estados, presidentes municipales, representantes de organismos e instituciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, especialistas, servidores públicos federales del ramo de la Seguridad y de las Fuerzas Armadas.

Las mesas de trabajo se estarán llevando acabo hasta el 12 de enero en el salón de protocolos de la Cámara de Diputados, siendo organizado por diversas temáticas: seguridad ciudadana en los estados, federalismo y Guardia Nacional, estrategias municipales para la seguridad, los municipios ante la problemática de la seguridad.

También se abordarán otros temas como: Derechos humanos y Guardia Nacional, seguridad humana, seguridad construcción de la paz y Guardia Nacional, la seguridad y la Guardia Nacional.

Las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados, se realizarán en mesas de trabajo matutinas y vespertinas, integradas por diputados y senadores, así como los invitados a las audiencias públicas.

La inauguración de las audiencias públicas, estuvo a cargo del presidente de la junta de coordinación política, el Diputado Mario Delgado carrillo, quien pidió no perder tiempo para su aprobación, “Es un debate entre la ideología, entre la dura realidad, entre la urgencia, fobias, prejuicios, convicciones… Pero lo que no se vale es perder tiempo, porque el tiempo en esta materia no se cuenta en horas, minutos y segundos, se cuenta en extorsiones, en muertos, en desapariciones”.

La primera mesa fue sobre “seguridad ciudadana en los estados”, en la que participó el presidente de la CONAGO, El vice coordinador de la Comisión de seguridad y justicia de la CONAGO, así como los gobernadores de los estados de Colima, Querétaro y Zacatecas.

En la mesa dos, con el tema de federalismo y Guardia Nacional, participaron el vicecoordinador de la Comisión de seguridad y justicia de la CONAGO, así como los gobernadores de Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Durango, Oaxaca, generándose el intercambio de opiniones con diputados y senadores.

Erasmo González Robledo dio a conocer que estas audiencias se estarán llevando acabo hasta el próximo 12 de enero en el salón de protocolos del edificio C de la cámara de diputados, como preámbulo para que el próximo 16 y 17 de enero, el Congreso de la Unión realice un periodo extraordinario de sesiones para poner en consideración entre otros asuntos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.