Piden Alcaldesa y diputada se resuelvan problemas de abasto de combustibles.

***Mantienen dialogo con Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos para mitigar los daños colaterales de la campaña contra el huachicoleo.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/01/2019).- Tanto la Alcaldesa de Reynosa Maki Esther Ortiz Domínguez, como la diputada federal Nohemí Alemán Hernández, argumentaron estar de acuerdo con que se realicen estrategias para combatir la ordeña de combustible o “huachicoleo”, sin embargo, también coincidieron en la urgencia de aplicar acciones para mitigar los daños colaterales de abasto que ha provocado el cierre de ductos.

Sobre el tema, la Doctora Maki Ortiz manifestó que se comunicó con los directivos de Petróleos Mexicanos para conocer el panorama del problema y dijo que se espera que este viernes pueda quedar solucionada la tarea de abastecer a tiempo las estaciones de servicio.

“Por lo pronto es seguir en comunicación con las autoridades de Pemex para que nos digan cuando y como se va a solucionar, creemos que Pemex debe tener una estrategia para que esto sea lo más rápido que se pueda”.

Descartó que alguna actividad del Ayuntamiento se haya visto afectada hasta el momento por falta de combustible.

“Hasta hoy no, pero esperemos que no suceda y que puedan seguirse llenando de gasolina las unidades del Municipio para hacer las labores que son de limpieza y obra pública, mantenimiento de servicios; hay que seguir las indicaciones de ponerle la gasolina que necesitamos y tener un poco de paciencia para ver si la estrategia trae buenos resultados”.

Mientras tanto, Nohemí Alemán, señaló que se pidió una comparecencia a la Secretaria de Energía para evaluar las medidas aplicadas y su efectividad, así como para medir el impacto económico que esta nueva modalidad de traslado representa, pues según los cálculos realizados, el envío del combustible por pipas en vez de ductos cuesta veces más.

La legisladora reiteró la urgencia de encontrar soluciones al problema de distribución pues hay estados donde la escasez es tal, que incluso está dejando sin reservas a los aeropuertos. Y en el caso de Reynosa, se han presentado casos en donde los ciudadanos caen en pánico y caen en agresiones físicas con tal de “ganar” la gasolina.

“Yo he visto, he tomado fotos de las filas de personas queriendo adquirir la gasolina, ya peleándose en algunas estaciones de servicio por la desesperación de no obtenerla, trae una serie de complicaciones con las actividades cotidianas, entorpece el sector económico… no es la estrategia adecuada, ya se están dando problemas en los estados, es una crisis”.

Ambas políticas señalaron que de continuar las dificultades para abastecer a las gasolineras a tiempo, podrían generarse problemas más fuertes, como el encarecimiento de los productos de la canasta básica o el desabasto de los mismos ante la imposibilidad de trasladarlos a los consumidores.