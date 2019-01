Celebra IMSS Reynosa primera jornadas de enfermería de urgencias.

***El evento se llevó a cabo en el Auditorio de la clínica N° 33 donde se dieron cita aproximadamente 80 personas.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (11/01/2019).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Reynosa Tamaulipas, realizo “La I Jornadas de Enfermería de Urgencias” a través de ciclo de conferencias, con el propósito de actualizar en forma teórica y práctica los tratamientos sobre los diversos que más frecuentes que se atienden en esta área hospitalaria.

La jefa de Enfermeras del área de urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 15 del IMSS y coordinadora del evento, Olga Lidia Reyes Hernandez informó que el personal médico que participo dentro de las jornadas, recibieron las técnicas y los conocimientos para brindar una mejor atención a los paciente que ingresa a las salas de emergencias.

Al evento se dieron cita 80 personas aproximadamente conformadas por estudiantes de medicina y enfermeras generales y especialistas de las diversas áreas del Seguro Social.

Los conferencias que se impartieron fueron “El Programa TRIAGE” por EEI Maria Luisa Vianey Soriano Ruiz; “Eventos vascular Cerebral” y “Síndrome Steven Johnson”; por el Dr. Abraham Felipe Villalobos Villalobos; “Código Infarto” por el Dr. Jorge Alfredo Terán Hernández; “Gran Quemado” Por el Dr. Oscar González Rodríguez, “Síndrome Steven Johnson” y “Brote Psicótico” Por Dr. Ricardo Jorge Cantú Castillo; “Paciente Poli traumado” por el Dr. Antonio Contursi García; “Movilización de Pacientes” y La conferencia magistral “Historia del IMSS” por Ing. Armando Chiu Hernández;

A la ceremonia de inauguración estuvieron presentes, el subdelegado del IMSS en Reynosa C.P. Herminio Elizondo Quintanilla; La coordinadora Delegacional de Enfermería de las Unidades Médicas de Segundo Nivel. La Mtra. Blanca Isela Flores Herrera; en representación del director del HGZ No. 15, Dr. Raúl Antonio Rosales Ruiz, estuvo la Dra. Alma Rosa Núñez Robles jefa del servicio de urgencias del HGZ 15; Lic. Ma. Guadalupe Galindo Maldonado jefa de enfermeras del HGZ No. 15; El Dr. Jorge Alfredo Terán Hernández, Profesor titular de la residencia de urgencias en HGZ 15 del IMSS; la Mtra. Raquel Aguillón Escobar, jefa de enfermeras de la UMF No. 33 y Mtro. Leonardo Pérez Ponce, jefe de enfermería del HGSZ No. 17 de Miguel Alemán.