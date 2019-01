Van por ex alcalde Chuchin por corrupto, desvió 17MMDP.

***Romero Dechamps tiene demanda por peculado de corte sindical.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (15/01/2019).- Ante el contralor del Estado MARIO SORIA LANDEROS después de firmar el convenio anticorrupción y transparencia entre el municipio de Matamoros y el Estado, el primero sindico ISIDRO VARGAS denuncio las presuntas irregularidades que no fueron aclaradas por el ex alcalde JESUS DIAZ DE LA GARZA, que tenía reporte de una derogación de 17 millones de pesos por quince obras que no se realizaron, pero el dinero fue desviado por la administración del ex alcalde de esa ciudad fronteriza.

Lo anterior quedo al descubierto durante el la firma del contralor del estado que estuvo en Matamoros después de haber estado en la ciudad Rio Bravo para firmar el convenio anticorrupción que hace el Estado en todos los ayuntamientos.

Volvió a florar la enorme corrupción heredada por los ex alcaldes en la mayor parte de los municipios.

Se cree que lo mismo sucedió en la firma del acuerdo en Rio Bravo pero ahí los funcionarios de la actual administración dirigida por panistas, no se quedaron públicamente como lo hizo Matamoros, pero hay la certeza que el ex alcalde priistas JUAN DIEGO GUAJARDO dejo un desfalco mayor.

Pero queda en manos de las autoridades de la auditoria del congreso abrir a las investigaciones contra los ex alcaldes corruptos de las anteriores administraciones para que se pueda proceder contra ellos, pero hasta la fecha nada se ha hecho, más declaraciones públicas.

En otro orden de ideas, el todavía dirigente nacional del sindicato petrolero CARLOS ROMERO DECHAMPS si se amparó ante el poder judicial el pasado 9 de este mes, pero por la demanda existente contra el dirigente petróleo por el delito de peculado, lavado de dinero, y delincuencia organizada que es de corte sindical, donde también está involucrado el tesorero del sindicato RICARDO ALDANA.

Ante esto es el amparo y no contra alguna demanda por el huachicoleo corporativo del gobierno federal según declaraciones hechas por el presidente de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR hace algunos días.

Hay temor del líder petrolero que por delitos anteriores entre los que incluyen peculado electoral, pueda repentinamente aparecer la orden de aprehensión girada por el gobierno de la República.

En otro tema, mientras tanto quien sigue teniendo reuniones sindicales en las distintas secciones petroleras del País, la aspirante a la dirigencia nacional del STPRM MARIA LOURDES DIAZ CRUZ LULA, exponiendo la plata forma sindical ante trabajadores para que después de las elecciones en las 36 secciones sindicales, convocar a la elección por la dirigencia nacional del sindicato petrolero que pronto dejara el cacique CARLOS ROMERO DECHAMPS cuyos días están contados frente al sindicato que gobernó por varias décadas.

Cambio de tema, a propósito de elecciones, los siete aspirantes a diputados independientes locales inician a partir de este 20, la colecta de firmas en sus respectivos distritos para lograr tener el 3% del padrón electoral.

Tendrán menos de un mes para obtener el apoyo ciudadano que vence el 18 de febrero, como lo marca la convocatoria para los candidatos libres.

Por cierto, que anduvo en Reynosa fue el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA asistió a la toma de protesta de Sid Miller como comisionado de agricultura del Estado de Texas por un segundo término, celebrada en el puente internacional de Pharr, acto en el que el mandatario tamaulipeco refrendo una política de apertura económica, amistad y colaboración entre las entidades vecinas.

Concatenando temas, ante el proceso electoral en marcha para renovar el congreso de Tamaulipas los partidos políticos se lista para dará conocer en los próximo días los aspirantes a candidatos de sus respectivos gallos.

En el comité local del PAN iniciaron recabar firmas de quienes son los militantes azules para cuando se conozcan los nombres de los aspirantes tener listas firmas que se requieren para el registro de los candidatos.

Morena al parecer inicia el próximo 20 del actual a dar a conocer los nombres, porque al parecer habrá una pepena de ex priistas que le entraran a la contienda, aun cuando en el comité nacional dicen que frenaran a los que no son militantes, pero una cosa es el decir y otra el hacer, esto lo vamos a ver cuando salgan los nombres de los candidatos.

Por el lado del PRI la caballada está totalmente flaca no hay candidatos de peso, pues al parecer sigue terco GUSTAVO RICO en ser candidato, no obstante el rechazo ciudadano que recibió en las elecciones pasadas, pues no quieren dejar a QUE nadie si no son ellos que tienen como rehén al comité local.

Al grado que tiene al partido bien divido sino pregúntele al dirigente solitario CARLOS VAZQUEZ como lo traen.

Por cierto quien esta vez sí le entrara será MAURICIO DE ALEXANDRO, joven que está trabajando aunque tenga en contra a los mismos priistas.

Por rumbo a Palacio municipal, quien está a punto de lograr una dirección es el ex regidor priista HECTOR OLIVARES gracias a la traición al partido que le importo poco que lo critiquen y a pesar del enojo de los panistas que se sienten desplazado por gentes de otros partidos en los puestos públicos.

Pero con tal prendido de la urbe presupuestal le importa poco a estos individuos sin principios éticos.

En la oficina fiscal del Estado todo volvió a la normalidad de después de arreglar el sistema computacional que se había caído, que ocasiono el paro de labores en trámites para el empacamiento de los vehículos.

RAUL LOPEZ jefe de la fiscal logro orden que los ciudadanos que se vararon en la caída del sistema lograran al siguiente día el turno para el pago de placas y engomado en la oficina.

