Por falta de energía eléctrica paran labores en la jurisdicción sanitaria número 12.

***Les preocupa se registre algún corto circuito o incendio.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (16/01/2019).- Debido a la falta de energía eléctrica en el edificio que albergan desde hace 6 meses en la calle Quintero de la zona centro de Altamira, trabajadores realizan paro de labores.

Unos 120 trabajadores sindicalizados y de contrato dijeron ya no aguantar más no contar con el servicio de luz, por la falta de responsabilidad de su administrador y se manifestaron al llegar a su centro de labores.

El movimiento fue encabezado por Carlos de Jesús Peña, mismo que exige seguridad integral por parte de la autoridad, “porque no tenemos energía eléctrica y tenemos que estar conectados a diablitos”.

“Hace seis meses nos cambiamos de domicilio porque estábamos en un lugar peligroso por la pasada de la carretera.

Según nos cambiamos a un recinto digno, cómodo, pero desgraciadamente no tenemos energía eléctrica y se ha estado manteniendo mediante a los famosos diablitos”, insistió el entrevistado, mismo que acuso a administrador Sergio Aranda de la situación.

“Eso para nosotros es un delito que no vamos a continuar solapando, el administrador a la fecha no ha dado la cara,entonces esta situación implica que pudiera existir la posibilidad de un corto circuito en el interior del inmueble”, añade el Medico Veterinario quien labora en el área de zoonosis y quien señala que no que además no cuentan con ningún tipo de seguridad ni contra incendio porque no hay extintor.

Y agrega “la gente viene a trabajar con recursos propios , llámese laptops, las traen con la carga desde su casa hasta lo que aguante aquí el día”.

Aún no hemos sabido nada, no vamos a brincarnos a nadie, el jefe nos dice que la situación se iba a componer, volvieron a poner los diablitos y eso no se hace, pensamos que es orden directa de la administración, concluye expresando el líder del movimiento, quien además dijo que al igual que sus compañeros temen algún incendio en el lugar, donde esta lleno de documentos y equipos.