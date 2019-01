“La forma de acabar con esto es que toda la sociedad se involucre”, Pedro Torres.

***Reitera el respaldo de la Federación para combatir la inseguridad, pero recuerda que todos deben poner de su parte.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (17/01/2019).- Tras su reunión con los Alcaldes de la frontera y los representantes de los sectores productivos, el responsable de los programas de estímulos para la franja fronteriza, Pedro Romero Torres- Torija destacó que la inseguridad es la principal problemática a abatir para incrementar el atractivo y competitividad de la región, sin embargo, dijo que para resolverlo en menor tiempo es necesario que toda la sociedad se involucre.

Reiteró el respaldo de la Federación para combatir la inseguridad con la colaboración de las fuerzas armadas y la policía federal, así como el envió de recursos a los estados para la prevención del delito, pero recordó que todos deben poner de su parte.

“La forma de acabar con esto es que toda la sociedad se envuelva, no es un asunto de la policía, no es un asunto del ejército, no es asunto del gobierno nada más, la sociedad tiene que organizarse, no a base de armas, tenemos que empezar por sacar a los jóvenes de la calle… es un problema complejo”.

Indicó que la Secretaría de Seguridad Pública ya conformó un plan de acción para efectuar en la frontera, así mismo se destinará una fuerte cantidad para becas y estímulos de capacitación, no obstante, también se requiere de la colaboración del sector privado y la comunidad, y no esperar que el gobierno solucione todo.

“Hemos sido muy dependientes en el pasado, los mexicanos es todo: papá gobierno tú resuelve, tú ayúdame, y el gobierno no es otra cosa más que nosotros mismos, hemos puesto nosotros a la gente y tenemos que reaccionar ya de otra manera, tener más madurez, hemos sido muy irresponsables, muy dejados, y hasta el momento en que la sociedad se decida a tomar una solución es cuando se empiezan a resolver los problemas”.

“No hay dinero en el Gobierno Federal, están muy limitados los fondos”

Por otra parte, Torres- Torija señaló que el objetivo de la reunión que hoy sostuvieron fue analizar los proyectos ejecutivos que han preparado tanto los Ayuntamientos como los diferentes sectores productivos para ordenarlos por prioridad y ver cuáles podrían ser ejecutados, aunque no se llegó a ningún acuerdo concreto ante el anuncio de que “no hay dinero en el Gobierno Federal” para financiarlos.

También se aprovechó para tomar nota de las dificultades que aún se tienen para ajustarse a los cambios fiscales y buscarle soluciones junto con los técnicos de la Secretaría de Hacienda y la de Administración Tributaria.