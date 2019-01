Sin expectativas en reunión “federal”.

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (18/01/2019).- Pedro Romero Torres-Torrija representante del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de la zona frontera norte se reunió con alcaldes y el sector productivo de la zona metropolitana de Reynosa y Río Bravo, durante cuatro horas para decirles -No den por hecho nada-.

La alcaldesa de Reynosa, doctora Maki Esther Ortíz Domínguez dio la bienvenida al no funcionario, como se auto-califico, empresario, no recibe paga alguna por “echar la mano al gobierno federal”, presente Carlos Rafael Ulivarri López presidente municipal de Reynosa.

En la reunión hubo excelsas presentaciones tanto del sector obrero representados por el licenciado Reynaldo Garza Elizondo con el tema de la seguridad social, turismo médico por Juan José Villarreal, el maestro Armando Grajales con el desarrollo sustentable en el puente internacional Reynosa-Pharr, sistema fiscal electrónico por Alma Delia Fuentes entre otros.

El tema de Carlos Ulivarri López alcalde de Río Bravo fue “cambiemos unidos” y muy buenos proyectos, pero Pedro Romero fue tajante al decir, -no hay dinero, pero no se atengan a una sola veladora, prendan tres, si no es por una es por otra y así con casi demagogia pura, pero a domicilio, se remitió a que papá gobierno no les resolverá nada, todo tiene que ser conjunto.

-Vayan a la ciudad de México, inviten a los secretarios, cortéjenlos, emborráchenlos pero que hagan algo por sus proyectos, aquí se invito a líderes de opinión para que expongan y muy bien, pero todos los proyectos tienen que buscar inversión privada y pública y de donde venga-, aconsejo el empresario no funcionario.

A trabajar, les dijo para que después no se quejen del comercio vecino y de Nuevo León, por eso le propuse al presidente bajar el IVA al 8 igual que en Texas, pero eso no es todo, hay que hacer trabajando, papá gobierno no puede ya ni con las pensiones y todo por las pasadas malas administraciones.